「子どもの人権と虐待防止への取組み：　『毒親』との50年の実体験と愛をもって毒を制する取組み」戸村智憲による新規指導メニューをリリース【日本マネジメント総合研究所合同会社】

2025年12月9日

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

弊社にて子どもへの虐待防止・子どもの人権啓発・いわゆる「毒親」問題への対策を「毒親ラボ」として展開しておりますが、この度、「毒親」被害の50年の実体験から弊社理事長の戸村智憲による新規指導メニューをリリース致しましたのでご案内申し上げます。

【新規指導メニュー】

・指導名称（例：演題・研修名など）： 「子どもの人権と虐待防止への取組み： 『毒親』との50年の実体験と愛をもって毒を制する取組み」

・指導者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲（とむらとものりプロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html(https://www.jmri.co.jp/tomura.html) ）

・指導形態例： 講演・セミナー・研修・パネルディスカッション・トークショー・各種出演

・指導関連の活動： 「毒親ラボ」 https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html(https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html)

・ご依頼のご相談専用フォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html(https://www.jmri.co.jp/contact2.html)

＜指導項目（例）＞

・「それって、親から子への虐待なんだよ」虐待への気付きを促す

・こども家庭庁の示す「４つの児童虐待」

・もしかして、あなたはいわゆる「毒親」になっていませんか？

・子どもを奴隷化して支配・虐待する「毒親」による子への「負の影響」って？

・一生涯つづく「毒親」から子への「負の影響」「虐待の後遺症」

・「毒親」との50年： 講師の「毒親」からの被害体験でみる虐待や支配など

・虐待防止のために気を付けたい「条件付き愛情」「機能不全家族」「共依存」など

・親も子も家庭内でも当然にある人権と多様性の尊重

・虐待を受けたらすぐ相談！いざという時の相談先

・「毒親」に悩んだらこの３つ： １.距離を置く・２.ダメージを少なくする・３.外部の視点を入れる

・虐待をする「毒親」側の手練手管や正当化の実態って？

・「毒親」から離れることは悪くない： 子の人権救済・子の権利擁護のための「避難」

・地域社会が子を守る： 「通報」は敷居が高いなら「ご連絡」「ご報告」する

・うっかり「毒親」化してしまいがちな「３つの心のワナ」

・虐待をしてしまう「毒親」もかつては「毒親」の虐待を受けた子だったりする

・「毒親」の毒を愛をもって制する講師の数十年にわたる「毒親ラボ」取り組み・体験談

・質疑応答

など

※各項目（例）等は、最新動向・社会状況・最新の研究成果等を基に、より良いものをお届けする等のため、事前の予告なく内容や構成等の改訂・修正・変更等を行う可能性がございます。予め悪しからずご了承下さいませ。

◎ご依頼のご相談専用フォーム：https://www.jmri.co.jp/contact2.html(https://www.jmri.co.jp/contact2.html) からご連絡下さい。

レクフォーマンス・アーティスト 戸村智憲

【講演・セミナーも1つの芸術作品だ！戸村の「レクフォーマンス」について】

講演・研修も含めて出演/講演/研修/経営指導/執筆等は、単なる無機質な解説や棒読み音声ではなく、１つの芸術作品・文芸作品であり、ビジネスや専門分野の知見をもとに、心を動かすアーティストとしての表現のステージと考えております。

「Lecformance」では、楽しさ・奥深さ・軽妙さ・ズバッと斬りこむ力強さ・緩急・躍動・温かさなど、魅力あるステージをお届けできるよう、プレミアムな意味を込めて日々ブラッシュアップして参ります。

◎レクフォーマンスやご提供ラインナップ例： https://www.jmri.co.jp/lecformance.html(https://www.jmri.co.jp/lecformance.html)

