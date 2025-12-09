一般社団法人自治体DX推進協議会、会員数250団体を突破

一般社団法人自治体DX推進協議会

地方自治体のデジタル化を推進する一般社団法人自治体DX推進協議会（以下、GDX）は、このたび会員数が250団体を突破したことを発表いたします。この成果は、地方自治体のDX推進に対する強い関心と、地域の持続可能な発展を目指す共同の努力の証です。

GDXは、デジタル技術を活用して地方の課題を解決し、新たな価値を創造する支援を行っています。会員数の増加は、私たちの活動が地方自治体にとって価値あるものであること、そしてさらなる地域活性化への取り組みが期待されていることを示しています。

新たな会員の加入を機に、GDXはデジタル変革を通じて地方創生を加速するためのさらなる取り組みを強化してまいります。自治体及び事業者の皆様が直面する課題に対し、より具体的な支援と解決策を提供することを目指します。

一般社団法人自治体DX推進協議会 会員募集

会員募集プレスリリースは下記より。

・自治体と企業・事業者の協働で地方創生を実現する ～一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）、令和7年度賛助会員募集を開始～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000132312.html)

・【自治体向け】一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）が令和7年度公共会員の募集を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000132312.html)

お問い合わせ

令和7年度公共会員へのお申し込み・入会に関しては事務局までお問い合わせください。

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX） 入会フォームはこちらから(https://www.gdx.or.jp/join/)

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX） 事務局

電話番号：03-6683-0106 メールアドレス：info@gdx.or.jp

https://www.gdx.or.jp/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



本プレスリリースについてのお問い合わせはこちらから

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX） 事務局

電話番号：03-6683-0106 メールアドレス：info@gdx.or.jp

https://www.gdx.or.jp/contact/