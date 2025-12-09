【BISTRO CHURA（ビストロちゅら）】特別なクリスマスをお届け　冬限定メニュー「沖縄県久米島産赤鶏の骨付きローストチキン」と「ガトーショコラ　泡盛暖流ペアリング付」が期間限定で新登場！

株式会社AN左：沖縄県久米島産赤鶏の骨付きローストチキン～沖縄野菜のラタトゥイユ を添えて～／右：「ガトーショコラ～濃厚黒糖ジーマミークリームを添えて～ 泡盛暖流ペアリング付

「みんなが自由にやりたい仕事を持ち、その人なりのライフスタイルが叶う “AN-NORMAL”をつくっていく」ことを理念に、サロン・セレクトショップ・飲食の3つの事業を通して、人と社会が対等に尊重し合う関係性と、持続可能なライフスタイルを提案する株式会社AN（新宿区、代表 向山かおり）は、2024年2月に新宿三丁目飲食店街にオープンしたナチュラルワイン×沖縄料理『BISTRO CHURA（ビストロちゅら）』にて、2025年12月9日（火）より冬限定メニュー「沖縄県久米島産赤鶏の骨付きローストチキン～沖縄野菜のラタトゥイユ を添えて～」と「ガトーショコラ～濃厚黒糖ジーマミークリームを添えて～ 泡盛暖流ペアリング付」を期間限定で提供します。

■新メニュー概要

○沖縄県久米島産赤鶏の骨付きローストチキン

～沖縄野菜のラタトゥイユ を添えて～ \2,980（税込）

クリスマスにもおすすめなジューシーで見た目のインパクトもある沖縄県産鶏の骨付き肉を使用

沖縄県産鶏の骨付き肉を使った、普段のご飯に特別感を与え、食べ応えのある1品に仕上げました。味付けは、シンプルに塩と沖縄島コショウで、外はパリッと中はジューシーに仕上げています。付け合せには、沖縄野菜のラタトゥイユ。沖縄料理で特別なディナーを感じられます。

VINYES DEL GRAU GARNATXA ROSE新メニューに合わせて新登場！VINYES DEL GRAU GARNATXA ROSE

スペインのロゼワイン。ほのかに甘さの感じる、バランスの良いワインです。ぜひ「沖縄県久米島産赤鶏の骨付きローストチキン」とのマリアージュをお楽しみください。

※在庫状況によってご提供が限られる場合もございます。ご了承ください。

○ガトーショコラ～濃厚黒糖ジーマミークリームを添えて～

泡盛暖流ペアリング付 \1,000（税込）

「沖縄の泡盛×スイーツ」のコラボレーションをお楽しみください

９月の沖縄研修の際、暖流の酒造である神村酒造さんの話から着想を得た1品です。

黒糖を使ったガトーショコラは、優しい味わいの暖かいデザートとして提供するため、食後にぴったり。そんなガトーショコラに合わせて泡盛である暖流をストレートで少量ずつ合わせると、いつもとは違った特別なデザートタイムになります。

PIZZOLATO SPUMANTE PROSECCO BRUTスイーツとの相性も◎PIZZOLATO SPUMANTE PROSECCO BRUT

イタリアのスパークリングワイン。リンゴのように甘く軽やかで、フルーティな香り。飲みやすく、乾杯ワインにおすすめです。特別な日に1杯いかがでしょうか。

※在庫状況によってご提供が限られる場合もございます。ご了承ください。

ナチュラルワインとは

原料となる葡萄の栽培に農薬を極力使用せず、収穫から醸造における工程全てで極力人の手を加えずに自然本来の力を使って製造したワインです。

「自然」にこだわったワインだからこそ、葡萄本来の味わいを感じることができ、実際に飲んだ方からは「えぐみが少なく飲みやすい」、「飲んだ次の日に二日酔いになりにくい」というお声をたくさん頂いております。

参照：https://bistro-chura.jp/concept/

■BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）とは

BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）内観イメージ

BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）は、2024年2月9日に、新宿三丁目にオープンいたしました。

内装は、アメリカンミッドセンチュリーをコンセプトに、洗練されていながら落ち着きのある空間となっており、ゆったりと大切な人との時間を過ごせる飲食店です。提供している料理は、沖縄料理をベースとしながら、ナチュラルワインとマッチするフレンチビストロを融合させました。

洗練された大人な空間で、ナチュラルワインと創作沖縄料理のマリアージュをお楽しみください。

取り扱っているナチュラルワインは、いわゆる自然派ワインと呼ばれるもので、収穫から醸造における工程全てで化学薬品や人工的な添加物をほとんど加えずに、自然本来の力を使って製造されています。

沖縄料理とナチュラルワインを愛するオーナー向山かおりの「ナチュラルワインと沖縄料理をもっとたくさんの人に知っていただきたい、気軽に楽しく味わっていただきたい、食という分野からもサスティナブルな社会に貢献したい」という想いから、「BISTRO CHURA（ビストロちゅら）」は生まれました。

オープン以降お客様の声にお応えし、スタッフ一同「お客様がよりよい時間を過ごせる店舗作り」に取り組んでまいりました。

これからも、新宿を中心に飲食から社会に貢献していく飲食店となるよう精進してまいります。

BISTRO CHURAのナチュラルワインへの想い・こだわりは以下のページもご覧ください。

オーナーメッセージ

【創作沖縄料理×ナチュラルワイン】 向山かおりが20代にナチュラルワインを知って欲しい理由(https://bistro-chura.jp/2025/02/11/%E3%80%90%E5%89%B5%E4%BD%9C%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%96%99%E7%90%86x%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%91-%E5%90%91%E5%B1%B1%E3%81%8B%E3%81%8A%E3%82%8A/)

■店舗情報

店舗名：BISTRO CHURA (ビストロ ちゅら)

住所：東京都新宿区新宿3-6-9 山口ビル3階

最寄り駅：丸の内線・新宿線「新宿三丁目駅」E3出口より徒歩1分

アクセスマップ

営業時間：18:00~23:30(L.O.23:00)

定休日：不定休（日・祝 貸切予約制）

TEL：03-5925-8275

URL：https://bistro-chura.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/bistro_chura

設備：Wi-Fi、コンセントあり

■株式会社ANについて

株式会社ANは2018年に設立後、「個人の可能性を広げ、価値観でつながるコミュニティと仕事・事業をつくること」を企業ミッションとし、新宿にてビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営を行っています。SDGsへの取り組みを始め、体に優しいナチュラルワインと医食同源の沖縄料理のビストロや、エシカルな日用品を取り扱うセレクトショップなどを通じて、みんなが自由にやりたい仕事を持ちその人なりのライフスタイルが叶う『AN-NORMAL（アンノーマル）』をつくっていく活動に日々取り組んでいます。

会社名：株式会社AN

所在地：東京都新宿区大久保1-10-22

設立：2018年2月15日

代表者：向山かおり

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）

コーポレートサイト：http://an-k.co.jp/home/

取扱い業種：飲食店・ビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営

◎Nature（ナチュール）

「アロマとていねいな暮らし」がコンセプトのセレクトショップで、お客様やお客様の大切な人だけでなく地球や生産者に至るまで、美しく健康的なライフスタイルを提案します。

住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 ダイカンプラザ2F

最寄り駅：山手線・東西線「高田馬場」戸山口より徒歩2分

◎BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）

オーナーである向山かおり自らが厳選したナチュラルワインと創作沖縄料理のマリアージュを通じて、食の分野からサステイナブルな社会に貢献します。

住所：東京都新宿区新宿3-6-9 山口ビル3階

最寄り駅：丸の内線・新宿線「新宿三丁目駅」E3出口より徒歩1分

◎代表略歴

BISTRO CHURAオーナー。昨今の20代の飲み会離れを改善し、年代を超えたコミュニケーションの場を提供したいと「世代をつなぐナチュラルワイン」を広めるため、2024年2月にBISTRO CHURAをオープンしました。飲食店以外にも、美容室やアロマ&ギフトショップ『Nature（ナチュール）』を経営。スタッフを育成後経営者として独立支援もしており、経営者も多数輩出。

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）