『あんさんぶるスターズ！！』風早 巽「世界の片隅から君へ」12月10日(水)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの風早 巽「世界の片隅から君へ」を12月10日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！
切なく繊細なミドルバラードにご期待ください♪
風早 巽「世界の片隅から君へ」配信
https://bio.to/3rE9Dh
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年12月10日（水）配信
風早 巽「世界の片隅から君へ」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
【収録内容】
01.世界の片隅から君へ
02.世界の片隅から君へ (Instrumental)
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)
歌：風早 巽 (CV：中澤 まさとも)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars