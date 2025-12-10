『あんさんぶるスターズ！！』風早 巽「世界の片隅から君へ」12月10日(水)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの風早 巽「世界の片隅から君へ」を12月10日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

切なく繊細なミドルバラードにご期待ください♪

風早 巽「世界の片隅から君へ」配信

https://bio.to/3rE9Dh

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年12月10日（水）配信

風早 巽「世界の片隅から君へ」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

【収録内容】

01.世界の片隅から君へ

02.世界の片隅から君へ (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)

歌：風早 巽 (CV：中澤 まさとも)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars