『あんさんぶるスターズ！！』風早 巽「世界の片隅から君へ」12月10日(水)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの風早 巽「世界の片隅から君へ」を12月10日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！




切なく繊細なミドルバラードにご期待ください♪



風早 巽「世界の片隅から君へ」配信


https://bio.to/3rE9Dh






詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！



■配信リリース情報

2025年12月10日（水）配信


風早 巽「世界の片隅から君へ」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-


【収録内容】


01.世界の片隅から君へ


02.世界の片隅から君へ (Instrumental)



作詞：こだま さおり


作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)




歌：風早 巽 (CV：中澤 まさとも)



(C) 2014-2019 Happy Elements K.K




■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars