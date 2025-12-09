さくらフォレスト株式会社、韓国美容クリニック共同ポップアップで2時間100個完売──日韓共同開発の生ビタミンC美容液「マイシー スキニティ」初披露

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：高島励央、以下：「当社」）が運営する通販ブランド「さくらの森」は、新開発したスキンケアアイテム『My+Cee Skinityビタスポットセラム（マイシースキニティビタスポットセラム、以下：「マイシースキ二ティ」）』を、10月15日、韓国・ソウルで、韓国美容クリニックと共同開催したポップアップイベントにて初披露いたしました。

ビタミンC美容液マイシースキ二ティ

韓国美容クリニック共同ポップアップで100個が2時間で完売

韓国美容クリニック共同ポップアップ

今回のポップアップイベントは、韓国美容の最先端が集まるソウルのユーザーに、日韓共同開発した新処方の実力を体験してもらい、評価をヒアリングしたいという想いから実施されたものです。

美肌大国・韓国ではビタミンCやグルタチオンといった透明感に特化した美容成分への関心が非常に高く、最新スキンケアを日常的に試す文化が根付いています。そこで当社は、現地で影響力のある美容インフルエンサーやクリニック関係者へ事前に声掛け・招待を行い、発売前の『マイシー スキニティ』をいち早く体験いただく機会を設けました。

こうした取り組みをきっかけに、イベント当日はスキンケアへの関心が高いユーザーや韓国美容ファンが多数来場。販売開始からわずか2時間で100個が完売するなど、予想を大きく上回る反響をいただきました。

体験ブースでは実際にテクスチャーを試しながら、

「自分で混ぜてつくる“生”美容液という発想が新しい」

「敏感肌で合うものがなかなか見つからないから試してみたい」

といった声が寄せられ、幅広い層から強い関心を集めました。

ポップアップで実際の商品を体験

『マイシー スキニティ』は、韓国での最先端美容成分を採用しつつ、肌への負担感に配慮した処方バランスを追求し、日々のケアに取り入れやすい設計に仕上げています。

日本人向けのやさしい処方ということで、心地よく使える仕上がりが韓国の敏感肌の方にも高く評価されました。

新商品マイシー スキニティとは

マイシー スキニティは、従来のビタミンC美容液の課題を見直し、成分の鮮度・安定性・相性に徹底的に向き合って開発された、新しいコンセプトの美容液です。

つくりたて“生”美容液の構造と、成分相性問題を解決する2つの技術フレッシュミックス方式の美容液

本製品最大の特徴は「使う直前に2つの美容液を混ぜて完成する」という点です。

従来、ビタミンCは劣化しやすく、さらにビタミンC × グルタチオンといった相性の悪い組み合わせは、同時配合すると活性が落ちてしまうという業界課題がありました。

そこで本商品では、この課題を「2つの技術」で突破しています。

１. リポソーム化ビタミンC（安定化）

・酸化しやすいビタミンCをナノカプセルで包み保護

・相性の悪い成分との反応を防ぐ

・肌※への浸透性を高める

２. フレッシュミックス方式（つくりたての活性をキープ）

・酸化しやすいビタミンCは、使用する直前までフレッシュな状態で密閉、隔離

・キャップを回すだけでビタミンCが入ったカプセルが弾け、衛生的に他の美容液と融合

この2つの技術により、長年「同時配合が難しい」とされてきた成分が相乗効果を発揮する美容液へと進化しています。

※角質層まで

使う直前で完成する生ビタミンC美容液

容器には、上部にリポソーム化ビタミンC美容液、下部に様々な成分を配合した美容液がセットされています。キャップを回すと内部構造が解放され、ビタミンCが美容液側に落ち、軽くシェイクするだけで“できたての美容液”が完成します。

この構造は、韓国美容業界でも注目されている“フレッシュミックス方式”をベースに、日本のユーザーでも扱いやすいよう改良したものです。手間はほとんどなく、手のひらの中で美容液が完成する、この特別なプロセスそのものが新しい美容体験になっています。

30日以内使用の“鮮度思想”について

マイシー スキニティは、混ぜた後は30日以内を目安に使い切っていただくことを推奨しています。

これは、混合後の品質をできるだけ良い状態で保ちながらご使用いただくための目安期間です。

美容液の使用目安をあらかじめ明確にし、フレッシュな状態で使い切れる設計にすることで、品質へのこだわりと安心して使っていただくための姿勢を表しています。

主要成分と期待できる実感

リポソーム化ビタミンC＜高濃度ビタミンC（リポソーム化ビタミンC）＞

くすみ・毛穴ケアで注目されている攻めの成分。

ビタミンCをリポソーム（微細カプセル）に包み込むことで、成分が安定しやすく届きやすい設計になっています。

冬の時期は特に、乾燥やキメの乱れによるくすみを潤いで整え、整った絹肌へと導きます。

白玉グルタチオン

韓国で“白玉点滴”として広く知られる美容ケア成分。澄みわたった印象の肌を目指すケアとして親しまれています。

外的ストレスや乾燥でゆらぎやすい肌にみずみずしさを与えて、白玉のような透明感をサポートします。

白玉グルタチオンナイアシンアミドナイアシンアミド

水分保持、バリア機能強化など、土台を整える“守りの成分”。

ビタミンCと組み合わせることで、より均一で明るい肌印象が期待できます。

CICAエクソソーム

肌がゆらぎやすいときのコンディションケアに特化した成分。エクソソームは韓国美容医療のトレンド成分として注目されており、肌のゆらぎを落ち着かせ、潤いを維持する成分として取り入れられています。

CICAエクソソーム

繊細でも使いやすい理由GMP認証取得工場での製造

パラベン、エタノール、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、着色料、合成香料、鉱物油不使用。毎日使えるやさしさを徹底しています。また、GMP認証取得工場で生産し、品質と安全性を厳格に管理。韓国の美容医療のノウハウを取り入れながら、日本人の肌質に合わせて最適化しています。

香りとテクスチャーの特徴爽やかさの中に上品さが広がる香り

香りは「搾りたてのレモン」をイメージしたシトラスのフレッシュさに、やわらかいフローラルを重ねた上品な香り。肌にも心にも負担をかけず、毎日のスキンケア時間が心地よくなるように調整されています。

テクスチャー

テクスチャーはビタミンC美容液とは思えない、するんとなめらかな触り心地が特徴。肌に伸ばした瞬間に微細化したリポソームビタミンCが溶け、角質層までまっすぐ届くよう計算された処方です。塗布後は表面にベタつきが残りづらいため、メイク前の朝も就寝前の夜もストレスなく使えます。

独自の韓国美容医療を基盤にした処方へのこだわり

『マイシー スキニティ』は、韓国・ソウルに拠点を構える美容クリニックとの共同開発によって生まれました。

このクリニックは、美白・毛穴・トーンアップの施術を得意とし、韓国国内でも最新の美容医療を取り入れていることで知られています。

共同開発では美容クリニック院長キム・ジヨンさんが参画し、処方の初期段階から議論を重ねたことで、「高濃度なのにやさしい」「成分同士がケンカせず補い合う」処方の実現につながりました。

韓国側からは最新の美容成分やエビデンスの知見、日本側からは繊細な肌質への知見や、使い心地・安全性の基準を共有し、両国の強みを掛け合わせた“ハイブリッド処方”が完成しています。

最近、日本で注目を集めているリポソームビタミンCだけでなく、韓国美容医療でも人気の“白玉点滴”に使われるグルタチオン、肌の土台を整えるナイアシンアミドなど、美容医療の現場でも実績のある成分を中心に採用しました。

また、日本人の肌質に多い「乾燥しやすい、刺激を感じやすい、季節でゆらぎやすい」といった特性を踏まえ、成分の濃度・相性・テクスチャーまで細かく調整。

日常使いできるやさしさと、美容医療級の実感力の両立を目指し、クリニック側と当社開発チームが1年以上かけて検証を繰り返しました。

こうした背景により『マイシー スキニティ』は「韓国美容の最先端 × 日本処方の繊細さ」という、まさに“良いとこどり”の基礎化粧品へと仕上がっています。

開発担当者のコメント

開発担当者の福島は、今回のマイシースキニティ初披露に関して、以下のようにコメントしています。

「美容医療の現場で効果が高いとされる成分は、実は“相性が悪い”ケースがあり、それを一つの美容液にまとめることは非常に困難でした。しかし、リポソーム技術とフレッシュミックス方式を組み合わせることで、この課題を突破できました。私たちが目指したのは、話題の成分をただ詰め込んだだけの美容液ではなく、使う瞬間までフレッシュさを保って、肌へまっすぐ届けられる“生美容液”を作ることでした。毎日の積み重ねが、少しずつ自信につながっていく――そんな設計にこだわりました。“本当に効果を感じられる美容液はどれだろう？”そんな疑問を持つ方にこそ、マイシースキニティの真価を感じていただけると信じています。」

今後の展望

先行ポップアップでは2時間で100個完売し、多くの方の嬉しいお声を聞くことができました。今後は追加ロットの準備と発売準備に加え、シリーズ拡大、販路拡大など、中長期的なブランド展開を進めてまいります。

「つくりたての生美容液」というような新しい体験と価値を、より多くの方に届けるべく、引き続き高品質な製品づくりに取り組んでまいります。

商品情報

商品名：マイシー スキニティ ビタスポットセラム

内容量：27mL

販売予定価格：通常価格5,990円（税込）

