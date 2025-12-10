WAKKAが日本サービス大賞「地方創生大臣賞」を受賞

株式会社わっか

この度WAKKA（運営会社株式会社わっか 代表取締役村上あらし 愛媛県今治市）は、日本における最高のサービスを表彰する第５回日本サービス大賞（主催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会） 地方創生大臣賞を受賞しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mltfC1jZKUM ]







WAKKAは愛媛県今治市の大三島で、ホテル・サイクリングサポートサービス・カフェレストラン・旅行代理店・各種体験アクティビティを提供する総合ツーリズム施設ですが、このうちサイクリングサポートサービス部門が「しまなみ海道の魅力を世界へ！１２種のサイクリングサポート」として、同賞を受賞し、2025年12月9日、担当役員の村上支配人が黄川田仁志地方創生大臣から表彰されました。



受賞したサイクリングサポートサービスは、下記の１２種類となります



1.サイクルタクシー（車両）

2.サイクルタクシー（ボート）

3.レンタサイクル返却代行サービス

4.当日手荷物配送サービス

5.サポートカーサービス

6.マイカー回送サービス

7.ガイドサイクリング

8.レンタサイクル（最高クラスE-Bike）

9.シェアサイクル（ローカル船利用を意図した港配置を中心としたしまなみ海道全域の１３ポート）

10.出張修理

11.工具無料貸出

12.リフレッシュパック（シャワー＋着替え＋ランドリー）

サイクリングサポートサービスの詳細はこちら(https://wakka.site/cycling_support/)

サイクリングサポートサービスは2018年から提供しており、「しまなみ海道のサイクリングのお悩みを全て解決する」という信念の元、お客様とのコミュニケーションや社内での闊達なアイデアの募集などからサービスを追加していき、振り返れば１２種ものサービスとなっておりました。





いずれも利用がたいへん多く、少なからずしまなみ海道でサイクリングの旅を楽しむにあたり、安心・安全・利便性でお役に立てているのかと思われます。最近ではインバウンドのお客様によるご利用も顕著で、これらのサービスを組み合わせてご旅程を組む英語でのサイクリングコンシェルジュのご利用が急増しております。



これらはお客様やスタッフのお陰で生まれたサービスであり、今回このような栄えある賞を拝受し、あらためまして皆様に心より感謝申し上げます。

まだまだ改善・成長が必要なサービスではございますが、今後とも皆様の温かいご支援、ご指導ご鞭撻を賜れますよう、何卒お願い申し上げます。



代表 村上あらし