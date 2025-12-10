TikTok発の新星ユニット「夜と私のこと」話題沸騰のデビュー曲に続く第2章12月10日、待望の2nd シングル「ライカ」をリリース！

株式会社STARBASE「ライカ」アートワーク

2025年、SNSを通じて出会った2人が結成した新ユニット「夜と私のこと」。

ジャンルレスに音楽を生み出すプロデューサー K4nji と、繊細で感情豊かな歌声を持つシンガー sheimi による彼らの音楽は、心の奥に真っ直ぐ届く世界観で注目を集めている。

そんな2人が、デビュー曲「ナイトパレード」に続く第2弾シングル 「ライカ」 を12月10日にリリース。

本作は、現代社会を生き抜くすべての人の心の葛藤をテーマに、タイトルにもなっている“ライカ”と重ね合わせた楽曲。宇宙に送り出された実在の犬「ライカ」が、地球に戻ることなく孤独に使命を果たしたというエピソードをモチーフに、“それでも前へ進もうとする強さ”を描いた、今を生きるすべての人の背中をそっと押す歌。K4nji の爽快感あふれるバンドサウンドに、sheimi の力強くも繊細なボーカルが重なり合い、疾走感とメッセージ性が同居する楽曲に仕上がった。ジャケットアートワークはイラストレーター Lima が手掛け、楽曲が持つ“爽快感”と“芯の強さ”をビジュアルでも表現している。

各種配信サービス: https://lnk.to/NM_Laika

●楽曲情報●

【リリース日】2025年12月10日（水）

【アーテイスト名】夜と私のこと

【タイトル】ライカ

【レーベル】STARBASE RECORDS

●夜と私のことプロフィール●

sheimi（Vo/Topliner） と K4nji（Producer/Trackmaker） による日韓ユニット。

2025年、SNSを通じて出会った二人が結成。秋田在住のシンガー・sheimiは、切なくも力強い歌声で聴く人の感情を深く揺さぶり、韓国出身のプロデューサー・K4njiは、ジャンルを超えて多彩な音楽を取り入れながら、王道でありながらも中毒性のあるサウンドを生み出す。K4njiが手掛けるドラマティックなトラックと、sheimiのエモーショナルなボーカルが融合することで、「夜と私のこと」は静けさの中に熱を秘めた、唯一無二の音楽世界を描き出している。

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/night.and.me/?next=%2F

TikTok：https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1(https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1)

X：https://x.com/night_and_me25

You Tube：https://youtube.com/channel/UC3I4xnA6mv-Qo60ryydsyYA?si=xN4xl-0grH3_Qt6s