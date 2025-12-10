ユニバーサル・クールジャパン『名探偵コナン・ワールド』 詳細発表　劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動決定今年は“全員人質” !! 緊迫感ＭＡＸへと進化した究極のリアル脱出ゲーム

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を、2026年1月30日（金）から期間限定で開催します。

本ニュースでは、『名探偵コナン・ワールド』の詳細を公開します。今回は、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」と連動したストーリーが展開される究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』や、幼馴染の「新一」と「蘭」の在りし日の物語に陶酔できる“ミステリー×食×音楽”の新体験『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』、「平次」のバイクアクションを物語と疾走感で楽しめる『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)～』と、3つの最新アトラクションをお楽しみいただけます。

『名探偵コナン・ワールド』

【『名探偵コナン・ワールド』概要】

◆ 究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』

緊迫感、驚愕の進化。圧倒的クオリティの「名探偵コナン」の世界に生身で飛び込む超体感推理体験

「名探偵コナン」の世界で自らの足と頭脳を使って謎を解き進める、究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』は、劇場版の最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」（2026年4月10日公開予定）と連動します。

今回も、劇場版の前日譚となる完全オリジナル・ストーリーで展開。「江戸川コナン」、「毛利蘭」、「毛利小五郎」、そして劇場版での活躍にも期待が高まる女子高生探偵「世良真純」、神奈川県警の「萩原千速」、「横溝重悟」が登場します。

名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』

事件に巻き込まれたゲストは、前代未聞の危機から生き残るために登場人物たちと連携し、目の前で繰り広げられる“超リアル”な「世良」、「蘭」、「小五郎」たちのド迫力のアクションに大興奮しながら、爆破を阻止するため施設内を巡り真犯人を突き止めていきます。

＜ストーリー＞

新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントに招待されたあなた。会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も。しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メールだった…！！「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」 施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、一人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうという のだ！！さあ、あなたを含む参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか！？

■ 期間：2026年1月30日（金）～6月30日（火）

■ 場所：ステージ 18

【『名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～』チケット情報】

チケット価格： 3,200 円～（1 名／税込）

販売場所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売開始： 2025年12月11 日（木）12:00～

販売場所： ローソンチケット（WEB のみ）、株式会社JTB

販売開始： 2025年12月18 日（木）12:00～

【『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』チケット情報】

「名探偵コナン」の3つのアトラクションを満喫できるスペシャルチケット

チケット価格： 6,400円～（1 名／税込）

販売場所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売開始： 2026 年1月13 日（火）12:00～

販売対象期間：入場日2026年2月22日（日）～6月30日（火）

対象ｱﾄﾗｸｼｮﾝ：名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕(プロローグ)～、名探偵コナン×ストーリー・ライド

～激走の自動運転(オートドライブ)～、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ～星空の宝石(ジュエル)～

公式WEBサイト ：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2026/conan

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※開催日およびチケットに関する詳細は公式 WEB サイトをご確認ください

◆ 推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』【情報更新】

在りし日の「新一」＆「蘭」の登場に胸高鳴る！！ドキドキの新“ミステリー×食×音楽”体験！

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』が、本格的な生歌でパワーアップ！“ミステリー×食×音楽”の新体験が登場します。

今回は“超リアル”な「名探偵コナン」の世界に入り込み、目の前に登場する、在りし日の「新一」と「蘭」のやり取りに胸が高鳴るオリジナル・ストーリーで展開します。ゲストは、「新一」や「蘭」と協力しながら、真犯人の思惑を打ち砕き、事件を解決に導きます。

「新一」による推理や、ステージ上で披露される生歌、臨場感あふれるアクションが交差する極上のミステリー体験にご期待ください。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

＜ストーリー＞

これは、“江戸川コナン”が誕生する、少し前の物語。ある日、生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を新一とともに訪れていた蘭。その日は、昔覆面バンドで人気を馳せたという、歌姫・ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われたのだが…。突如、レストランに異変が発生！？歌姫の身に着けていたブローチが、忽然と消えてしまったのだ！一体誰が？ 何のために？ レストランに居合わせたあなたは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることに。様々な思いが交錯する“ブローチ”を無事見つけ出し、犯人を突き止めろ！

■ 開催期間：2026年1月30日（金）～5月31日（日）

■ 開催場所：ロンバーズ・ランディング

■ アトラクション形式：エンターテイメント・レストラン

■ 所要時間：各回約 80 分、入替制

■メニュー

デラ・ディーバ・スペシャルコース（肉）デラ・ディーバ・スペシャルコース（魚）デラ・ディーバ・キッズコース ※12歳までのお子さま向け。12歳でも小学生の場合はキッズコースになります

■ドリンク

スペシャルドリンク＆コースターセット

（左から）江戸川コナン レモン・ホワイトウォーター、工藤新一 アップル＆ライムモヒート、毛利蘭 ストロベリーソーダ、鈴木園子 オレンジ＆マンゴーソーダ※ドリンク1杯にスペシャルコースターが1つ付きます（コースターは8種からランダムにお渡し）

■ フォト・グッズ

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォト

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォト

専属カメラマンがスタンバイ！

レストランに登場する新一や蘭たちと撮影したとっておきの一枚を思い出に持ち帰ろう！ 選べる特典写真付き。

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

名探偵コナン・テーブルナプキン

名探偵コナン・テーブルナプキン

光沢感あるブルー×コナンのシルエット刺繍がクールなナプキンが登場。

ミステリー・レストランに参加した記念におうちに持ち帰ろう！

※WEBチケットストアでは、『名探偵コナン・テーブルナプキン』のみの購入はできません

※「名探偵コナン・テーブルナプキン」は、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のチケットご購入時に限り、事前にお申込み可能です。後日追加でのご購入はできませんので、ご希望の方はチケット購入時にお申し込みください。なお、在庫がある場合に限り、当日販売を行うことがあります

※当日レストランでお渡しします

※販売数には限りがあります。各開催回の販売数に達した場合、販売終了となります

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります

品切れの際はご容赦ください

【名探偵コナン・ミステリー・レストラン チケット情報】

チケット価格：大人［12 歳以上］：\7,000（税込） 、子ども［4～11 歳］：\2,600（税込）

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売情報：先行販売（「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」をお持ちの方限定）、抽選販売、一般販売を行います

先行販売：対象となるグランロイヤル購入締切 2025年12月7日（日）23:59まで

販売期間 2025年12月12日（金）12:00～12月14日（日）23:59

抽選販売 1～3月開催分

応募受付 2025年12月15日（月）12:00 ～12月17日（水）23:59

当選発表 2026年1月7日（水）15:00～

販売期間 2026年1月8日（木）12:00～1月10日（土）23:59

抽選販売4～5月開催分

応募受付 2026年2月9日（月）12:00～2月11日（水）23:59

当選発表 2026年3月4日（水）15:00～

販売期間 2026年3月5日（木）12:00～3月7日（土）23:59

一般販売1～3月開催分

販売期間 2026年1月15日（木）12:00～

一般販売 4～5月開催分

販売期間 2026年3月10日（火）12:00～

公式HP：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2026/conan/restaurant

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください（順次公開）

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※対象となる「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」の購入期限は終了しております

◆スリル満点の絶叫ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)～』

コナン」、「平次」とピンチを乗り越えろ！大好きな登場人物と一緒に疾走するスリル満点のライド体験

『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)』は、「コナン」と「少年探偵団」、西の名探偵「服部平次」が登場するオリジナル・ストーリーで展開します。本アトラクションは、パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗りながら、自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”を「コナン」、「平次」とくぐり抜けるハラハラドキドキを体験することができます。物語に入り込み、「少年探偵団」のコミカルなやり取りを隣で楽しみ、「平次」のバイクアクションを生身で体感する、ここにしかない超スリル・超興奮の体験にご期待ください。

『名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転(オートドライブ)～』

＜ストーリー＞

鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で、システムトラブルが発生！コナンや少年探偵団の面々と乗り込んだ自動運転車が大暴走、大パニックの中現れたのは…服部平次だった！！平次のバイクアクションや少年探偵団のコミカルなやり取り、スリル満点ライド×ストーリーがシンクロした、臨場感あふれる体験に大絶叫！さあ、絶体絶命のピンチを、コナンと平次とともに乗り越えろ！

■ 期間：2026年1月30日（金）～6月30日（火）

※ メンテナンスのため、2026年2月2日（月）～2月21日（土）の期間、休止いたします

■ 場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

■ アトラクション形式：ストーリー・ライド

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～』では体験できません

＜「名探偵コナン」について＞

青山剛昌氏のコミックスの単行本全世界累計部数が2億7千万部を超える快挙を達成。

2025年に公開された、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』は、興行収入146.6億円を記録し、2年連続で観客動員数1,000万人を突破した。

日本のみならず世界の20以上の国と地域で人気を博している、世界規模のエンターテイメント・ブランドです。

＜「リアル脱出ゲーム」について>

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。

そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です

＜「ストーリー・ライド」について>

声からはじまる、“超臨場”の物語の世界へ

超興奮のコースター、「ストーリー・ライド」。

耳元であなただけに語り掛ける大人気作品の“あの人”とともに、パークでしか出会えない物語の世界を駆け抜けろ！

鼓動高鳴る究極体験が、あなたを待つ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと日本が誇るエンターテイメント・ブランドについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、マンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなど、世界中で高い評価を得ている日本発エンターテイメント・ブランドの魅力を、パークだけの “リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信してきました。 “NO LIMIT !”のスローガンのもと、パークが誇る新進気鋭で限界を超えるようなクリエイティビティとテクノロジーにより、大人気作品の世界に入り込める圧倒的スケールの“リアル体験”を実現、多くのゲストを魅了しています。その独創的な体験の一部は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを飛び出し、アメリカの「ユニバーサル・スタジ オ・ハリウッド」にも期間限定イベントとして上陸し、大好評を得ています。

なかでも、『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本生まれの才能溢れる素晴らしい作品の魅力に、新たな体験価値を加え国内外に届ける、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが生んだ価値発信のプラットフォームです。2015年の初開催以来、アトラクションをはじめ、ファン垂涎のオリジナルグッズ、作品世界に五感で入り込めるエンターテイメント・レストランやカートフードまで、“超衝撃・超リアル”を体感できる“総合テーマパーク体験”として、海外からも多くのゲストが来場する大人気イベントとなっています。

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

書・紫舟

原作／青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP All Rights Reserved.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.