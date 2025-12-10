赤ちゃんからご高齢の方まで皮膚保護薬「プロペト　ピュアベールａ」×「クレヨンしんちゃん」　描きおろしビジュアルを初公開！「子どものころのひろしとみさえ」の思い出

第一三共ヘルスケア株式会社(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）は、皮膚保護薬「プロペト ピュアベールａ」と「クレヨンしんちゃん」のコラボレーションの第3弾として、しんのすけの父・ひろしと母・みさえの子どものころの思い出を描いた『あの日のひろしとみさえ』篇の描きおろしビジュアルを公開いたします。

ひろしとみさえの子どものころの思い出をテーマとした描きおろしビジュアルは「クレヨンしんちゃん」を起用した広告としては初の試みとなります。本日12月10日（水）より、南北線の車両に掲示します。 また、特設サイトにて全ビジュアルを公開します。

◆「プロペト ピュアベールａ」×「クレヨンしんちゃん」『あの日のひろしとみさえ』篇 掲出概要

期間：2025年12月10日（水）～ 2025年12月24日（水）

掲出場所：東京メトロ・南北線の車両の一編成を貸切掲出

※該当車両の運行などについては開示しておりません。また、事故などにより日程が変更と

なる場合がございます。駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

「プロペト ピュアベールａ」×「クレヨンしんちゃん」車内広告ギャラリーサイト

2025年12月10日（水）08：00 オープン

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_propeto/lp_shinchan/gallery/

◆「プロペト ピュアベールａ」×「クレヨンしんちゃん」コラボレーション コンセプト

「プロペト ピュアベールａ」は、赤ちゃんから大人まで、家族の肌を守り続ける皮膚保護薬です。「お肌と家族に、ずっと寄り添う」という思いを、「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションで 表現しています。

第3弾となる今回は、しんのすけの父・ひろしと母・みさえの子どものころの思い出をテーマにした、描きおろしビジュアルを公開します。

パパとママになった今でも心に残るのは、特別な日のことだけとは限りません。ありふれた日常の 中でのワンシーンも、かけがえのない思い出になる。自らの幼いころを振り返りながら、わが子との ふれあいの大切さに改めて気づく。そんなパパとママの姿を、ひろしとみさえの視点から描きました。

子ども時代のひろしと父・銀の介、そしてみさえと母・ひさえが触れ合う。それぞれの過去にクローズアップするというクレヨンしんちゃんの広告史上初となる描き方を採用しました。

ひろしとみさえがそれぞれ子ども時代の記憶に思いを馳せつつ、わが子との限りある時間を慈しむ 姿を通して、「生涯にわたる肌ケア」を掲げる「プロペト ピュアベールａ」の価値を表現しました。

◆「クレヨンしんちゃん」とは

超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタ

コメディー。

劇場映画32作目となる「クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ」が2025年8月に

公開となり、興行収入23億円を超える大ヒットを記録。

原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、

テレビアニメは毎週土曜16:30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：

https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：

https://www.shinchan-app.jp/

「クレヨンしんちゃん」公式Ｘ：

https://x.com/crayon_official/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

◆「プロペト ピュアベールａ」について

◇販 売 名： 「プロペト ピュアベールａ」 第3類医薬品 100g・30g

◇効能・効果： 手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護

プロペト ピュアベールａ 100g

「プロペト ピュアベールａ」は、ベタつきが少なく、伸びが良い、高品質ワセリンで、白色ワセリンをさらに精製して極力不純物を除いています。肌に余分な負担をかけない皮膚保護薬として、敏感なお肌にもご使用いただけます。赤ちゃんからご高齢の方まで、手だけでなく顔や目元、唇を含む全身に使用できます。

＊「プロペト」は、丸石製薬株式会社の登録商標です。

＊「ピュアベール」は、第一三共ヘルスケア株式会社の登録商標です。

◎皮膚の表面をしっかりとカバーし、水分蒸発を防ぎ、外部刺激から肌を守ります。

◎ワンタッチで簡単に開閉できるチューブタイプです。

◎全身にお使いいただきやすい100gと、持ち運びに便利な30gがあります。

◇「プロペト ピュアベールａ」ブランドサイト

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_propeto/

◆第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ＊の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、

コーポ レートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、

その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

＊ 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。