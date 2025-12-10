26Ç¯¤â£Â£ÓÄ«Æü¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡×£³ÌëÏ¢Â³£³»þ´Ö¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²Î¤Îº×Åµ!!Âè£±Ìë¤«¤éÌ¾¶ÊËþºÜ¡¢Àµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¸µÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú²Î¼ê¤¬Âç½¸¹ç¡ª¢¨Âè1Ìë¤Î¼Ì¿¿
¡¡»×¤¤½Ð¤Î²Î¡¢¤³¤³¤í¤Ë¶Á¤¯²Î¡¢¤¤¤Ä¤â¸ý¤º¤µ¤à²Î¡Ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶»¤Ë¹ï¤ó¤À²Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾¶Ê¤ò¹ë²Ú²Î¼ê¤¬²Î¤¤·Ñ¤°¤Î¤¬¡¢£Â£ÓÄ«Æü¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë7»þ¤è¤êÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡×¡£2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÁ°¿ÈÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¾¶Ê ¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡×¤«¤é¿ô¤¨¤ÆÊüÁ÷1£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡Ö£Â£ÓÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ° ¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤òÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥Ûー¥ëA¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ÞÄ°¤¤¿¤¤¤¢¤Î¶Ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥³ー¥é¥¹¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢2026Ç¯¤â¤ªÀµ·î¤Ë£³ÌëÏ¢Â³¤Ç3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤¤¡¢ ±ýÇ¯¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢½Ð±é²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î»ý¤Á²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ²ÎÍØ»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç²Î¤ÎÊõÀÐÈ¢¡Ä¡£Àµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¥³¥é¥Ü¤Ç¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤ò
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Ð±é²Î¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÁ÷¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¡£¤ªÀµ·î£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè1Ìë¤Ç¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡ª ¡Ö¿·½Õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¤³¤Î²Î¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ËÄ°¤¤¿¤¤Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÁ´¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ØÌëÌ¸¤èº£Ìë¤âÍÆñ¤¦¡Ù¡ÊÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿Í³µª¤µ¤ª¤ê¡õÄ»±©°ìÏº
¡Ø¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡Ù¡ÊÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡õÁá¸«Í¥
¡¡¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¦ÀîÃæÈþ¹¬¤Ï¹â¶¶¿¿Íü»Ò¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Øfor you¡Ä¡Ù¡£¾®Ìø¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤é¹â¶¶¿¿Íü»Ò¤È¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡Øfor you¡Ä¡Ù¤ÏÂç¹¥¤¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Î¤³¤È¡£²Î¤¦¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¶¾ð¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÎÈÖÁÈ¤Ç¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1¶Ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÀîÃæ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÉõ°õ¡É¤ò²ò¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ÃË½÷¤Î°¦¤Î²Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Ìø¤ÈÀîÃæ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ä2¿Í¤Îå«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Øfor you¡Ä¡Ù¤Ï´¶ÎÞÉ¬»ê¤Ç¤¹¡ª Àé¾»É×¤ÈÊ¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡¢Àé¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØË¾¶¿¼ò¾ì¡Ù¤È´ä¼ê¸©Ì±ÍØ¡ØÆîÉôµíÄÉ±´¡Ù¤ò¥á¥É¥ìー¤Ç¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ëÀé¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤È¡¢¼«¿È¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÌ±ÍØ¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£¤µ¤é¤ËÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¦ÌÚÂ¼Å°Æó¡¦¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¦ÀÄ»³¿·¤Î4¿Í¤Ï¡¢¸Î¡¦À¾¾ë½¨¼ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¼ã¤»â»Ò¤¿¤Á¡Ù¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¿¿ÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¾¾ë¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤Ê¤ªÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¤¤ëÊý¡£Ëè²ó¥«¥Ðー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£²ó¤â4¿Í¤ÇÀº°ìÇÕ¤³¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ»³¤äÃ¤Ì¦¤â¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¥ïー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀª¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÄ»³¡Ë¡¢¡Ö¶»¤ò¤°¤ó¤°¤ó¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µÆü¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÃ¤Ì¦¡Ë¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê³¦¤Î¼ã¤¥×¥ê¥ó¥¹¤¿¤Á¤ÎÇ®¾§¤âÄ°¤Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¦Áá¸«Í¥¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡Ø¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿ÅÄ¸¶¤È¡¢Ãæ¿¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡É¤Ç¤¢¤ëÁá¸«¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¶»Ç®¡É¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡Ø»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡Ù¤òÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡¦ÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡¢¿¹¾»»Ò¤Î¡Ö±ÛÅß¤Ä¤Ð¤á¡×¤ò¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¦»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬¥³¥é¥Ü¡£½÷À¤ÎÀÚ¤Ê¤¤°¦¤Î²Î¤ò¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤¬¤É¤¦²Î¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÀîË¡¦¸àÂå²Æ»Ò¤Ë¤è¤ë¾¾ÈøÏÂ»Ò¤Î¡ØºÆ²ñ¡Ù¡¢ÃæÂ¼ÈþÎ§»Ò¡¦ÅÄÀî¼÷Èþ¤¬²ÎÍØ¶Ê¤Î½÷²¦¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡Ø¤ß¤À¤ìÈ±¡Ù¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¦Ä»±©°ìÏº¤ÎÃË½÷¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤¬¿·Á¯¤ÊÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Î¡ØÌëÌ¸¤èº£Ìë¤âÍÆñ¤¦¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇË§½æ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎìÔÂô¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½Ð±é²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¿·Ç¯¤Î1¶Ê¡×¤â¿´Ìö¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª ¤¤¤ÞÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂåÉ½¶Ê¡¢¿·Ç¯¤òºÌ¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶Ê¡Ä¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê³Ú¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Àµ·î¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤µ¤Ê¬¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë ¤ªÀµ·î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¡¢3ÌëÏ¢Â³¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¡¢Ä°¤±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ðー¤òÈäÏª¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀÄ»³¿·¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢Àé¾»É×¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼ã¤»â»Ò¤¿¤Á¡Ù¡ÊÀ¾¾ë½¨¼ù¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢ÀÄ»³¿·¡õ¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡õÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡õÌÚÂ¼Å°Æó¡Êº¸¤«¤é¡Ë
ÀÄ»³¿· ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö25Ç¯¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤¦Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤Ë¤Ç¤¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¡¢26Ç¯¤â¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤ò´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡Ø¼ã¤»â»Ò¤¿¤Á¡Ù¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ñ¥ïー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀª¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¥í¤Ç¤ÏËÍ¤Î¡È¤ª¤ó¤Ê²Î»°Éôºî¡É¤ÎºÇ½é¤Î¶Ê¡Ø½÷¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼ã¤»â»Ò¤¿¤Á¡Ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤ÇÀÄ»³¿·¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ï1²ó1²ó¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æºâ»º¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÈÖÁÈ¡£¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
»ÔÀîÍ³µªÇµ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö25Ç¯¤ÏÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Þ¤¿²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ø¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ë¤Þ¤¿»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¿å¿¹¡Ë¤«¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø±ÛÅß¤Ä¤Ð¤á¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤Ë¤«¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥½¥í¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤ÇÉ¬¤º²Î¤¦¡ØÌ¿ºé¤«¤»¤Æ¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡ØÍ³µªÇµ¡ª¡Ù¤È¡ÈÍ³µªÇµ¥³ー¥ë¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤¼¤ÒÍ³µªÇµ¥³ー¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Øfor you¡¦¡¦¡¦¡Ù¡Ê¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡õÀîÃæÈþ¹¬
ÀîÃæÈþ¹¬ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÎÁí¹ç±é½Ð¡¦É¥ÅÄÂó¤µ¤ó¤¬10·î¤ËÆÍÁ³¡¢¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Ì¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡Ê¾®Ìø¡Ë¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤È¡Øfor you¡Ä¡Ù¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤¬¤¹¤°ÌÜ¤ËÎÞ¤òÎ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤ì¤À¤±»í¤ÎÀ¤³¦¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«²Î¤¤¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥½¥í¤Ç¤Ï»ä¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÆóÎØÁð¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Î°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¾®Ìø¥ë¥ß»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡Ê¹â¶¶¡Ë¿¿Íü»Ò¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øfor you¡Ä¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¡£²Î¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç²ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ØÀîÃæÈþ¹¬¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤âÂç»ö¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«µã¤¯¤³¤È¤Ê¤¯²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥í¤Ç¤Ï¡Ø´¥ÇÕ¡ª¡Ù¤Ç¿·Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö25Ç¯¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5Ç¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÏÆñ¤·¤¤¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ï¡¢À¾¾ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤âÉÝ¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä©Àï¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥½¥í¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¡Ø246¡Ù¤Ï¥Ñ¥ïー¤¢¤Õ¤ì¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØË¾¶¿¼ò¾ì¡Ù¡ÊÀé¾»É×¡Ë¡¢¡ØÆîÉôµíÄÉ¤¤±´¡Ù¡Ê´ä¼ê¸©Ì±ÍØ¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿Àé¾»É×¡õÊ¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤
Àé¾»É× ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤Þ¤¬¥Ç¥Ó¥åー60¼þÇ¯¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼¤á¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡È¥¨¥¢ÆìÄ·¤Ó¡ÉÀé²ó¤ä¡¢·Ú¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤òËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅÄ¡Ê¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤Î¤ÏËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ØË¾¶¿¼ò¾ì¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡£¥½¥í¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¡ØÌ£Á¹½Á¤Î»í¡Ù¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ï»þ»ö¥Í¥¿¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤ÎºÇ½é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯É½¤«¤é40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ£Á¹½Á¤Î»í¡Ù¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö25Ç¯¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ÇÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ûー¥ë¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡Ø±¿Ì¿¤Î²Æ¡Ù¤¬¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢26Ç¯¤â¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢À®¸ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÏËè²ó¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¡£¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡Ø¼ã¤»â»Ò¤¿¤Á¡Ù¤òÆ±À¤Âå¤Î4¿Í¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¯¤È¶»¤ò¤°¤ó¤°¤ó¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µÆü¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¥í¤ÇÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ï¿·ÁªÁÈ¤Î²ÅÄÁí»Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ØÀã·î²Ö¡Ù¤Ç¤¹¡£ÀÄÇ¯·õ»Î¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¤ªÀµ·î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö25Ç¯¤ÏÃÏÊý¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥³¥ó¥µー¥È¤ÇÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë»Ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏÂº·É¤¹¤ëÀé¾»É×¤µ¤ó¤Î¡ØË¾¶¿¼ò¾ì¡Ù¤È¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÌ±ÍØ¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥í¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«³¤¤Î²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿¡ØËÌ¤Î½ÐÀ¤Á¥¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë²Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë ¤ªÀµ·î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¡£Â£ÓÄ«Æü¤Î¤ªÀµ·î¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ÎÈÖÁÈ¡ª¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ªÀµ·î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª 2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¸µÆü¤«¤é3ÌëÏ¢Â³¤Ç¡¢¤è¤ë7»þ¤«¤é3»þ´Ö¤Î¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£26Ç¯¡¦¿·½Õ²Î¤¤½é¤á¤ÏÁíÀª20ÁÈ¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢Ìó30¶Ê¤Ë¤ª¤è¤Ö³Ú¶Ê¤ò¥¿¥Ã¥×¥ê¤È¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Î¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ÆüËÜ²ÎÍØ»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯Ì¾¶Ê¤ò°ìµó¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤·¤¯Ì¾¶Êº×¤ê¤Î·èÄêÈÇ¡ª ¡Ö¿·Ç¯¤Î°ì¶Ê¡×¡ÖÉ÷Á¥¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥Ý¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Âè2Ìë¡¢Âè3Ìë¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤äÆÃÊÌ±ÇÁüËþºÜ¤Ë¡¢²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£3ÌëÏ¢Â³¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë7»þ～9»þ54Ê¬¡¡ÊüÁ÷
1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÂè1Ìë
¡Ú»Ê²ñ¡ÛÄÚ°æÄ¾¼ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢²¬ÅÄÈþÎ¤
¡Ú½Ð±é¡ÛÀÄ»³¿·¡¢ÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢Àé¾»É×¡¢ÅÄÀî¼÷Èþ¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¢Ä»±©°ìÏº¡¢ÃæÂ¼ÈþÎ§»Ò¡¢Áá¸«Í¥¡¢Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢»³ÀîË¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¢ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡Ê50²»½ç¡Ë
1·î2Æü¡Ê¶â¡ËÂè2Ìë
¡Ú»Ê²ñ¡ÛÄÚ°æÄ¾¼ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢²¬ÅÄÈþÎ¤¡¡
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Û ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢ºÌÀÄ¡Ê50²»½ç¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢¥¯¥ß¥³¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¢Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¢ºÌÀÄ¡Ê50²»½ç¡Ë
1·î3Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè3Ìë
¡Ú»Ê²ñ¡ÛÄÚ°æÄ¾¼ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢²¬ÅÄÈþÎ¤
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Û Àé¾»É×¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢¿·¾Â¸¬¼£¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢ÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡Ê50²»½ç¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢Àé¾»É×¡¢¿·¾Â¸¬¼£¡¢ÎÓÉôÃÒ»Ë¡¢¿¹¿Ê°ì¡¢È¬Âå°¡µª¡¢µÈ´ö»°¡Ê50²»½ç¡Ë
