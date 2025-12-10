¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¿·Ç¯ÆÃÂç¹æÈ¯Çä¡Ò¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¡¡3¤Ä¤Î½èÊýäµ¡Ó¡Ò²â¤¬´ØÌ¾´Õ¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ë60¿Í¡Ó¡ÒËÍ¤Î¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥ª¥ä¥¸¤È¤ª¤Õ¤¯¤í¡Ó¡Ò¥Ë¥Ç¥Ã¥¯±Ê¼éÂåÉ½¤ÎÍîÆü¡Ó¡ÒÆ£°æÏ»´§¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ó¤Ê¤É·ÇºÜ
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±£²·î£±£°Æü¤Ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¿·Ç¯ÆÃÂç¹æ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¿·Ç¯ÆÃÂç¹æ
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¡¡£³¤Ä¤Î½èÊýäµ¡ÒÁ°ÃóÃæ¹ñÂç»È¤¬ÞÕ¿È¤Î¶ÛµÞÄó¸À¡ª¡Ó¡ÖÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï"¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý"¤À¡×¡¡¿â½¨É×
ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÖºâÌ³´±Î½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¿¹·ò¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡Ë
ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÖÇÀ¶È¤Ï²Ô¤²¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁíÍý¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¡¡±üÌî½¤»Ê¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡Ë
¡Ò½Ð¿È¹»¡¦»Å»ö¤Ö¤ê¡¦¼ÂÀÓ¡Ä¡Ä²â¤¬´Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÌ¾´Õ¡Ó¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ë60¿Í¡Ú»÷´é³¨ÉÕ¤¡Û
£Å¡¦¥È¥Ã¥É¡ßº´Æ£Í¥¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÇÔËÌ¤òÄ¾»ë¤·¤Æ³ËÉðÁõ¤»¤è
¡Ò¹â»Ô¼óÁê¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï´Å¤¤¡ÓÃæ¹ñ¤Ë¤Ï³ËÊÝÍ¤âÁªÂò»è¤À¡¡ÍÑÅÄÏÂ¿Î¡¿¿ÀÊÝ¸¬¡¿¾®¹õ°ìÀµ
¡Ò»Ø¼¨¤Ï¡Ö¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤í¡ª¡×¡£ÉÔÀµ¤Ï°ìÀé²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ó¥Ë¥Ç¥Ã¥¯±Ê¼éÂåÉ½¤ÎÍîÆü¡¡°æ¾åµ×ÃË
¶¶ËÜ±ÑÆó¡ÊÆüËÜÀ½Å´²ñÄ¹¡Ë¡ßã·Æ£¥¸¥ó¡ÊÅê»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë¡¡£Õ£Ó¥¹¥Áー¥ëÇã¼ý¤ÈÆüËÜ¤Î¾¡¤Á¶Ú
Æî¾ì¤µ¤ó¡¢¸½¾ì¤Î¥ß¥¹¤Ï¤É¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤¹¤«¡¡Æî¾ìÃÒ»Ò¡¿µÜËÜ¹±Ì÷¡¡
³ô¼ç¤Ï´ë¶È¤ò°é¤Æ¤ë»ñËÜ²È¤Ç¤¢¤ì¡ª¡¡ÀÐ°æ¸÷ÂÀÏº¡¿ÆïÌÚ·ú
¡ÒÆüËÜ¤Î´é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÓÆ£ÅÄ¿¸
¡Ò¿·Ï¢ºÜ3¡ÓÂçÀ®·úÀß¤ÎÅ·¹Ä¡¢Âç¤¤¤Ë¸ì¤ë¡¡¿¹¸ù
¡ÒÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²¡Ó°ÂÊ¡µ×Èþ»Ò¤ÎÌ¾¤¬Á®¤¤¤¿·º»ö¤È¤ÎÌäÅú¡¡¾®Ìî°ì¸÷
¡ÒÀï¸å80Ç¯¤Î¿·È¯¸«¡ª¡Ó¡Ö¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡×¥â¥Ç¥ë―ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥£¥¯¥µーÄÔ²ÅÏ»―¤Î°ä¸À¾õ¡¡ÀéËÜÌÚ·¼Ê¸
¡ÒÉü³è³ÈÂçÈÇ27ÁÈ¡ÓËÍ¤Î¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥ª¥ä¥¸¤È¤ª¤Õ¤¯¤í¥Õ¥¡¥¶¥³¥óÌ¼¤ÎÉã¼«Ëý¡¡µÈÅÄÍÓ
¤´Î¾¿Æ¤Ï¶¦»ºÅÞ¤Ç¤¹¤«¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿
µÙÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¡¡¿·°æµª»Ò
»à¤Ì¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¡¡¿¹ËÜµ£Ïº
Î¦·³·ÐÍý³Ø¹»Â´¡¡ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
¿ô»ú¤ÈâË¤á¤Ã¤³¡¡°ËÃ£ÈþÏÂ»Ò
Éã¤ÎÉÂ±¡¤Î¾®¤µ¤ÊÁýÃÛ¡¡Æ£ËÜÁÔ²ð
Âç´Ø¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ê¤è¡¡Ì«Àî¿ÆÊý
¼Â²È¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥¢ー¡¡¿ÀÃ«½¡Ê¾
¥¢¥ó¥Þー¤È¤ª¤Ã¤«¤¢¡¡¶Ì¾ë¥Ç¥Ëー
Ýµ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡¡Â¼»³ÀÆ
Êì¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¡¡ÏÂÅÄ°ì¹À
Êì¤¬ÆÉ¤ó¤À¤éÂçÊÑ¤À¡¡¾®ÀîÅ¯
»å°æ¥¢¥Ê¤¬¿´ÇÛ¤À¤ï～¡¡²Ïºê½©»Ò
¸¥¿È¤Î¿Í¡¡Æ£ºêÇ¦
»Í¡»ºý°Ê¾å¤Î°é»ù³¨Æüµ¡¡ÌðÉôÂÀÏº
ÅÂ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿Êì¡¡¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº
ÃË¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤ó¤Æ¡¡È¿ÅÄ¶³Ê¿
ÉãÉÙ½½Ïº¤Î¶µ°éÏÀ¡¡ÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ
Æó¤Ä¤Î¿Í³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿Éã¡¡£Å£Ð£Ï
ºå¿ÀÅÅÅ´¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¡ÀõÌî¤æ¤¦»Ò
¤³¤Î¡¢²¼¼ê¤¯¤½¡¡°ìÎ¶ºØÄç¶À
Éã¤ÈÊì¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¡¡¸÷±ºÌ÷»Ò
Êì¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¡¡ÆüÈæÌî¹îÉ§
²á¾ê¤ÊÊì¤È¶Ê¼Ô¤ÎÉã¡¡»³¸ý¿¿Í³
¥¢¥Ë¥á¡ØÇò¼ØÅÁ¡ÙÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¡»³º¬°ìâÃ
ÃË¤Ï½½Ç¯¤À¡¡ËÌÊý¸¬»°
È¢º¬±ØÅÁ¡¡ÁáÂç╳ÃæÂç´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂÇÅÝÀÄ³Ø¡×¡¡²ÖÅÄ¾¡É§¡¿Æ£¸¶ÀµÏÂ
¡ÒÆ¬È´¤±¤¿Âç·æºî¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡ÓÇ¯Ëº¤ì±Ç²è¥Ù¥¹¥È10¡¡¼Ç»³´´Ïº¡¿¿¹Ä¾¿Í
¡ÒÀ®ÅÄÍªÊå¤ÎÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÏÃ Âè10²ó¡Ó¥²¥¹¥È ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¡¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
ÃçÂå¤µ¤ó¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡Ìò½ê¹»Ê
¡Ò½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¡ºÇ½ª²ó¡ÓË¿Ã·»ÄïÎ®¡¡¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¶Ë°Õ¡¡°ëÅÄÆ»»Ë
¡ÒÅÁÅý¤Î·Ý¡¡Öó´Ö¡Ó¤ªºÂÉßÍ·¤Ó¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¡Ý¯ÀîÊÆ¼·
¡ÒÆó´§Ã¥¼è¤·¤¿ºÇ¶¯¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÓÆ£°æÏ»´§¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¡°ËÆ£¾¢
¥Ñ¥ê¤ÎÆüËÜ¿Í¡¢¿Íµ¤¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¡¡°æÅûËã»°»Ò
¡ÖÆþ¤ì»õ¤ª¼£¤·Ã£¿Í¡×Á´¹ñ»õ²Ê°å60¿Í¥ê¥¹¥È¡¡±öÅÄË§µý
¡ÒÍÆ¯Í³Èþ»ÒÂÐÃÌ 84¡ÓÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
2025Ç¯¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¥Ù¥¹¥È3¡×BOOK¶æ³ÚÉôÆÃÊÌÊÓ
¡Ò¿·Ï¢ºÜ¡Ó°û¿©¥Ð¥«°ìÂå¡ª 3¡¡¾¾±ºÃ£Ìé
¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëµ»ö¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ØÊ¸éº½Õ½©¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¡ÎëÌÚ¹¯²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£¹æ¤Ï¿·Ç¯ÆÃÂç¹æ¡ª ÄÌ¾ï¹æ¤è¤êÌó80£ðÁý¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤é¤·¤¯"¹ë²Ú°¼à¥¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê"¡£
Á°ÃóÃæ¹ñÂç»È¡¦¿â½¨É×»á¡¢ÞÕ¿È¤Î¶ÛµÞ´ó¹Æ¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¡×¡£»÷´é³¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ä¤¤Î²â¤¬´ØÌ¾´Õ¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ë60¿Í¡×¡£²ñ·×ÉÔÀµ¤Î¿¼ÁØ¤ËÇ÷¤ë°æ¾åµ×ÃË¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯±Ê¼éÂåÉ½¤ÎÍîÆü¡×¡£US¥¹¥Áー¥ëÇã¼ý¤ÎÆâËë¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¡Ö¶¶ËÜ±ÑÆóÆüËÜÀ½Å´²ñÄ¹¡ßºØÆ£¥¸¥ó¡×¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃ½¸¤Ï¡ÖËÍ¤Î¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥ª¥ä¥¸¤È¤ª¤Õ¤¯¤í¡¡Éü³è³ÈÂçÈÇ27ÁÈ¡×¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡ÖÇ¯Ëº¤ì±Ç²è¥Ù¥¹¥È10¡×¡¢¤Þ¤¿Ç¯»Ï¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁáÂç¡ßÃæÂç´ÆÆÄ¤Î¡ØÂÇÅÝÀÄ³Ø¡Ù¡×¡£¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¼êµ¤È¤·¤ÆÌò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢°ËÆ£¾¢¤µ¤ó¤Î¡ÖÆ£°æÏ»´§¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤Î¤ª¶¡¤ËÀ§Èó¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ï¡¡Ì¾ ¡§ ¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¿·Ç¯ÆÃÂç¹æ
È¯¡¡Çä ¡§ 2025Ç¯12·î10Æü
Äê¡¡²Á ¡§ 1,550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
