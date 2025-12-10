なにわ男子 道枝駿佑さんが巻頭インタビューに登場！最新版『るるぶ韓国 ソウル・プサン・チェジュ島′27』2026年2月5日（木）発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年2月5日（木）に旅行ガイドブック『るるぶ韓国 ソウル・プサン・チェジュ島'27』を発売します。巻頭特集には、日本はもとより韓国でも絶大な人気を誇るなにわ男子の道枝駿佑さんが登場！みっちーが語る韓国旅の思い出はファン必読です。

＜主な掲載内容＞

☑なにわ男子 道枝駿佑さんが語る、韓国での思い出

2022年の主演映画『今夜、世界からこの恋が消えても』の大ヒットをきっかけに、韓国でも爆発的な人気を集めている道枝さん。これまでに何度も韓国を訪れ、思い出もたっぷり！道枝さんの韓国でのエピソードに加えて、なにわ男子メンバーそれぞれと韓国でやりたいことについても熱く語ってくれました。撮りおろしショットも満載の誌面は要チェックです！

☑推し活最前線を徹底レポート

K-POPアイドルゆかりのスポットや、話題の韓国ドラマ『暴君のシェフ』『おつかれさま』のロケ地など、気になる聖地を徹底調査。ドラマでみたあの場所から“推し”も訪れたグルメ店まで、 “推し活”に役立つ最新情報をお届けします。

☑イマドキ！ソウルのトレンドトピック

韓国の“イマドキ”な楽しみ方を徹底紹介！トレンドエリア・聖水でのコスメショップ巡りにミナリ（セリ）を使った話題のグルメ、フォトジェニックなカフェやリピーター必見の隠れスポットまで流行トピックス満載です。初心者はもちろん、リピーターにもおすすめのトレンド情報をぎゅっと詰めこみました。

＜書誌情報＞

書名：『るるぶ韓国 ソウル・プサン・チェジュ島'27』

定価：1,320円（10％税込）

仕様：本誌160P、特別付録「ソウル便利MAP」、超ちいサイズ有り

判型：AB版（天地257mm×左右210mm）

発売日：2026年2月5日（木）予定

発行元： 株式会社JTBパブリッシング

販売：全国の書店、ネット書店

Amazon：https://amazon.co.jp/dp/4533170501/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-556-504fb373868739166ef455b271cbe3d1.pdf