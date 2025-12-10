【段ボール通販のアースダンボール】新デザインを5種類追加！ゆうパケット用の梱包箱が新登場

株式会社アースダンボール


ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2025年11月12日(水)より、新商品「【A6/厚さ3cm】ゆうパケット対応デザインダンボール箱 花のフレーム（水彩）」をはじめとした、新デザインのダンボール箱5種類を販売開始しました。



日本郵便の配送サービス「ゆうパケット」でのご利用はもちろん、クリックポスト・定形外郵便・ゆうゆうメルカリ便での発送箱としてもご活用いただけます。



自社ECサイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2200.html










https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2200.html



■商品概要


商品ID：2200


商品名：【A6/厚さ3cm】ゆうパケット対応デザインダンボール箱 花のフレーム（水彩）


材質　：白C5/C5


厚み　：E/F(1.5mm厚)


重量　：35g


内寸法：158×115×25mm


外寸法：165×124×28mm


発売日：2025年11月12日(水)


自社ECサイト価格：単価39円～(税込)


自社ECサイト　　：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2200.html



花のフレーム（ピンク）



商品ID:2201 【A6/厚さ3cm】ゆうパケット対応デザインダンボール箱 花のフレーム（ピンク）

https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2201.html


花のフレーム（レッド）



商品ID:2202 【A6/厚さ3cm】ゆうパケット対応デザインダンボール箱 花のフレーム（レッド）

https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2202.html

キルティング



商品ID:2203 【A6/厚さ3cm】ゆうパケット対応デザインダンボール箱 キルティング

https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2203.html

猫の足あと



商品ID:2204 【A6/厚さ3cm】ゆうパケット対応デザインダンボール箱 猫の足あと

https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2204.html

■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献


株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。


SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）


株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。





▼ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)


https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html





【株式会社アースダンボールについて】


本社　　：〒362-0811　埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17


蓮田工場：〒349-0135　埼玉県蓮田市井沼620-22


九州工場：〒811-3515　福岡県宗像市池田1685


代表者　：代表取締役社長　奥田 敏光


設立　　：1953年3月(創業：1953年3月)


電話番号：048-728-9202(代表)


事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売


URL　　 ：https://www.bestcarton.com/



【一般の方向けのお問い合わせ先】


企業名　：株式会社アースダンボール


担当者　：商品企画マネージャー　奥田 大輔


電話番号：048-728-9202


Email　 ：info@bestcarton.com



【アースダンボール公式SNS】


・X(旧：Twitter)


https://x.com/hakoshokunin


・Instagram


https://www.instagram.com/hakomarukun_world/


・YouTube


https://www.youtube.com/user/bestcarton/featured


・Pinterest


https://www.pinterest.jp/EarthCardboard/



【プレスリリース動画】


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FwXFvIDyfDE ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7yEko831rKs ]