【日本初上陸】UVレーザーで刻印、極低温下でも印字が消えない装置登場！

株式会社Sino BioBridge

株式会社Sino BioBridge（本社：東京都大田区）は、このたび、製薬企業及び研究・医療

機関向けに、UV レーザー式、マーキングシステム「ZY-D200」の輸入元として、全国向け

の販売を10 月から本格スタートさせます。

本装置は、UV レーザーで印字する方式を採用しており、インクやトナーが不要となり、

Excel データを一括インポートすることで、チューブ1 個当たり2 秒でマーキングできる

仕様となります。

従来のやり方であるラベル印刷、貼りつける作業に比べ、大幅に手間を省くことができる他、遠心

管、クライオチューブ、スライドガラスや包埋カセットといった様々のマーキングがアダプ

ターを変えることだけで、実現できるマーキング装置です。

AI視覚認識機能により、どこに、何を印字するかを自動認識し、すぐスタート可能です。キーボード入力も可能であり、少量な印字時に手軽に使えます。

◆販売背景

研究現場では、試料管理や識別のためにラベル印刷・貼り付け作業が欠かせませんが、手作業による

印刷や貼り付けのミスが完全に防ぐことが難しいです。特に、液体窒素の極低温下では、ラベルが剥

がれ、サンプルを正しく管理することが最大の課題でした。

このような状況において当社はServicebio 社の輸入販売元として、大切な検体や試料を安心・安全、

更に低コストで記録できるレーザマーカ―として、国内で初めて「ZY-D200」の取り扱いをし始めまし

た。

◆製品概要

「ZY-D200 UV レーザー式マーキングシステム」はUV レーザーによる非接触印字方式を

採用しております。インクやトナーを一切使用しておらず、印字が半永久に消えません。

AI およびCCD 視覚認識機能により、Excel データを一括インポートし、サンプルの形状と

印字情報を自動認識することにより、最適な位置にQR コードや文字の刻印を行います。

主な仕様：

・印字対象：15ml/50ml 遠心管/クライオチューブ/スライドガラス/包埋カセット等

・印字速度：約2 秒/個（最大処理速度）

・入力方式：Excel データを一括インポートまたは手動入力（印字数が少ない場合）

・波⾧：355nmUV レーザー（３W 出力）

種類や印字形態で計7種類印字可能です。

◆製品特長

１.AI×CCD 視覚認識で自動照射制御

２.ラベルや消耗品ゼロでランニングコストを大幅に削減

３.多種なアダプター対応でたようなサンプルに1 台で印字可能

４.Excel データを一括インポートし、大量データも効率よく自動印字

遠心管の蓋に印字中クライオチューブのボディーに印字中

＜Sino BioBridgeについて＞

Sino BioBridge は「日本と中国の懸け橋になることをする」という理念として設立し、研究

用装置の輸入販売だけではなく、日本企業の中国市場の進出支援や中国企業を日本市場の

進出支援もコンサルティング事業としても運営しております。日本と中国における良好な

ビジネス関係の構築に努めています。

医薬品の開発、記録、保管において、Sino BioBridge は研究者の皆様の声を聴きながら、適

切な商品を提案し、多種多様なニーズに応えてまいります。

製品に関する詳細：レーザーマーカーZY-D200(https://www.sinobiobridge.com/index/product/info?id=51&tab=2)

Sino BioBridge に関する詳細：https://www.sinobiobridge.com(https://sinobiobridge.com/)

＜お問い合わせ先＞

株式会社Sino BioBridge

Email：jiangchunxi@sinobiobridge.com