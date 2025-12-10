コーヒー豆が「国家デジタルアセット」になる日｜カスタマークラウド、「v/acc（国家資産価値化・加速構想）」で発展途上国の国家資産を評価可能な価値へ転換

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（代表取締役：木下寛士）は、発展途上国をはじめとする諸国を対象に、コーヒー豆など国家が保有する資産を「国家デジタルアセット」として可視化し、その価値を適切に評価する国家資産価値化・加速構想「v/acc（ブイアック, National Asset Valuation Acceleration）」の提供を始めた。

背景：見えない国家資産を「見える」形に

多くの発展途上国では、コーヒー豆などの農産物が外貨獲得の重要な柱となっている一方、生産量や在庫、品質、輸出履歴といったデータが分散し、国家全体として資産価値を定量的に把握することが難しいという課題があった。カスタマークラウドは、こうした「見えない国家資産」をデジタル上で一元管理し、AGIによる分析を通じて価値を可視化することで、国家資産として適切に評価できるよう支援する。

「v/acc」の概要と狙い

「v/acc（National Asset Valuation Acceleration）」は、同社のクラウドプラットフォーム「CC（Customer Cloud）シリーズ」の一環で、AGI、量子コンピューティング、日本のマネジメント手法を組み合わせた国家向けソリューションだ。まずはコーヒー豆を国際標準単位でデジタル資産台帳に登録し、生産者やロット、品質、在庫、輸出履歴などの情報を統合。AGIがこれらのデータを解析し、国家資産としてのバリュエーションを算出・可視化する。

「v/acc」について

v/acc（ブイアック／国家資産価値化・加速構想：National Asset Valuation Acceleration）とは、AIと先端テクノロジーによって国家と社会のバリュエーション（価値評価）向上を加速させつつ、そのプロセスを倫理や社会的制約との調和の中に位置づけようとする、未来志向のアクセラレーショニズム・モデルである。

ここで問われているのは、「加速するか／止めるか」という二者択一ではなく、どのように加速し、何を価値として積み上げるかという設計の問題である。

ピーター・ティールの e/acc（効果的加速主義／Effective Accelerationism）と、落合陽一氏の「デジタルネイチャー」の思想を哲学的土台としながら、両者を単なる折衷ではなく、テクノロジーの加速と人間社会の持続可能な秩序を両立させる枠組みとして統合・止揚（アウフヘーベン）した発展系として構想している点に、v/acc の特徴がある。

その焦点は、テクノロジーの加速それ自体ではなく、AIとテクノロジーの力を通じて国家資産と社会全体の価値創造をいかに高めうるかという「バリュエーションの向上」にあり、このコンセプトをカスタマークラウドが「v/acc」と名づけ、提唱している。

今後の展開

同社はまずコーヒー豆で仕組みを構築し、その後は他の農産物や鉱物資源、カーボンクレジットなどにも対象を広げる方針だ。発展途上国を中心に、「v/acc」を共通プラットフォームとして展開し、国家資産の見える化と評価高度化を支援していく考えだ。

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

hhttps://www.customercloud.co/global-video-hackathon(https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-202512)

【スポンサー】

BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

- AI Dreams Factory（AI生産工場）- CC連結経営モデル（CC Konzern Model）- AGI技術の社会実装- メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）- グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

