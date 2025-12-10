【乗り物好き必見】リアルな降車ボタン！ 光る『つり革バスボタン』が2025年12月10日登場！
「げんきリアルMOOK ホンモノそっくり！ 光る！ リアルサウンド つり革バスボタン」
バス好きの子どもたちの夢を叶える！ 身近な“降車ボタン”が付録に
累計ヒットを重ねる「リアルMOOKシリーズ」から、最新作として『つり革バスボタン』が登場！
こだわったのは、その「リアル感」 。降車ボタンは、「カチッ」という本格的な押し心地、赤く光る点灯の色、そして「ピンポン♪」という臨場感あふれるリアルサウンドまで再現されています 。
※単４乾電池２本が必要です ※対象年齢３歳以上
◆リアルサウンド……「つぎ、止まります。」など複数アナウンスを収録！
◆点灯ギミック……押すと赤く光る本格仕様
◆本格ふろく……“つり革”も子どもの手に馴染むサイズ感で再現
驚きの完成度！ 本物そっくりな「つり革」で自宅がバス車内に
ふろくの「つり革」は、バス車内で見かけるリング型のあれ！
白い帯素材の質感も再現し、壁などに引っ掛けて遊べば、自宅がまるでバス車内に早変わり。
ゆらゆら揺れるつり革に掴まると、遊びながら“立ち乗り体験”もできます。
丈夫な素材なので、引っ張って遊んでも安心。子どもたちが思わず何度も掴みたくなるリアル感です。
※紐は付属しておりません。
「つぎ、止まります。」臨場感あふれるリアルなアナウンス音声
「つぎ、止まります。」、「発車します。おつかまりください。」など、実際のバスを思わせるアナウンスが複数収録されています 。
ボタンを押すたびに音声が変わる仕様なので、子どもたちは飽きずに何度でも夢中になって遊べます 。
YouTube動画 :
https://youtu.be/mc5Zkpgbkx4
遊びだけじゃない！ ムック本で楽しく学べる“バスのひみつ”
ムック本には、「バスボタンのしくみ」「運転士さんのお仕事」「車内の設備」「世界のバスボタン」など、普段は見られないバスにまつわる情報が満載です 。
読みながら知的好奇心を満たせる“社会見学体験”が、ご家庭で手軽に楽しめます 。
路線バスのひみつ
街中を走る路線バスのつくりを詳しく解説。バスの中や、なかなか見られない運転席まで！
つり革見～つけた！
いろんな形のつり革を紹介！
せかいのバスボタン
バスボタンといっても国や地域でさまざま。見ているだけで楽しい世界のバスボタンを紹介。
バスボタンの工場見学
バスの降車ボタンを作っている、株式会社オージさんの工場を見学！
バスのれきし
バスの歴史を写真付きで分かりやすく学べる！
かっこいい！ バスのうんてんしさんになりたい！
大きいバスを運転してお客さんを、決められた時刻に安全に目的地に送り届けるバスの運転士さんに密着。
他にも、「バスボタンのしんか」「バスの乗り方、降り方」「あんないマーク」「タウンマップ」「クイズ」など遊べて学べる内容が満載！
乗り物好きの子どもへのプレゼントに最適！ 遊びと学びを両立
身近な乗り物なのに意外と知らない“バスのひみつ” 。本物そっくりのバスボタンと、読み応えたっぷりなムック本で、「楽しい」と「学び」を両立できる一冊です 。
乗り物好きなお子さんへのクリスマスや誕生日プレゼントにもおすすめです 。ぜひこの機会に、チェックしてみてください。
「げんきリアルMOOK ホンモノそっくり！ 光る！ リアルサウンド つり革バスボタン」
【発売日】2025年12月10日
【特別定価】1980円（税込）
【発行】講談社