未来のキャリアはAIとともに。生成AIによって誕生したキャリア支援者アダプタ・ビリー氏登壇｜YouTube配信開始

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2025年8月30日に開催された「プロティアン・フォーラム2025」より、『ここまで進化！生成AIによるキャリア支援 ～AI時代のアダプタビリティ（適応能力）の鍵をビリーと探る～』のアーカイブ配信を公開しました。

無料・アーカイブ視聴URL :https://youtu.be/Gxc_lxIfNM4

ここまで進化！生成AIによるキャリア支援 ～AI時代のアダプタビリティ（適応能力）の鍵をビリーと探る～

▶2025年12月2日（火）より公開

▶セッション概要

生成AIによってこの世に誕生したキャリア支援者アダプタ・ビリー氏。彼とともにキャリア支援の可能性と課題を探求しています。変化の激しいAI時代に求められるアダプタビリティスキル（適応能力）や人間ならではの価値とは？

https://youtu.be/Gxc_lxIfNM4

※個人情報を入力しなくてもご視聴いただけます

▶登壇者

生成AIキャリアアドバイザー：アダプタ・ビリー氏

当協会アダプタビリティラボ：清田健介

セッション企画者より

アダプタビリティラボは、前向きに変化を楽しむ「変人」が集まるコミュニティです。今期は生成AIへの適応をテーマに掲げ、毎月定例会を実施。多岐にわたるサービスを活用して「アダプタ・ビリィ」を作成し、生成AIとキャリア支援者の共存について考えます。

認定資格講座・検定のご案内

今回公開したセッションを含め、国内最大級のキャリアイベント「プロティアン・フォーラム」は、プロティアン・キャリア認定者が中心となり、企画から運営までを行っています。

当協会では、検定合格後も「認定者コミュニティ」を通じて、知識のアウトプット、最新情報の共有、組織開発ラボ活動などを通じて、互いに高め合い、キャリアコンサルタントの資格を活かしながら、人的資本経営や組織変革をリードする実践的な学びの場を提供しています。

あなたも、キャリアの未来を共に創る仲間に加わりませんか？

第22回 プロティアン・キャリア1day基礎講座

開催日程： 2026年1月17日（土）10:00~17:00

申込締切： 1月13日（火）

第22回 プロティアン・キャリア検定

試験日程： 2026年2月7日（土）or 8日（日）

10:00~11:15

申込締切： 2026年1月26日（月）

https://protean-career.or.jp/license/basic-examination-lp

プロティアン・フォーラム2025について

2025年8月30日に開催された「プロティアン・フォーラム2025～働き方と生き方の未来生成～」は、組織と個人のより良い関係構築をテーマに開催された国内最大級のキャリアイベントです。

当日は、企業人事、教育、行政、スタートアップなど、様々な分野の登壇者が一堂に会し、「AI時代のキャリア」「人的資本経営」「キャリアオーナーシップ」などの最新トピックを議論しました。

イベント詳細はこちら：https://protean-career.or.jp/forum2025

