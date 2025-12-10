第5回「日本サービス大賞」でOUI Inc.が優秀賞受賞

株式会社OUI

慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業 OUI Inc.（ウイインク）は、第5回「日本サービス大賞」において、「Smart Eye Cameraを活用した新眼科診療モデルによる失明の撲滅」が、「革新的な優れたサービス」として優秀賞を受賞したことを報告します。

12月9日に都内で開催された授賞式の様子頂いた表彰状第5回「日本サービス大賞」について

日本サービス大賞は、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING）が主催し、数年に一度実施されているアワードです。「革新的な優れたサービス」サービスの高度化と産業の発展を先導する、きらりと光る新しい価値を提供しているサービスや、これまでになかった新しいやり方を実現しているサービスが表彰対象となります。今回は768件の応募があり、OUI Inc.の取り組みを含む計33件が受賞しました。

日本サービス大賞ウェブサイト：https://service-award.jp/index.html

第5回日本サービス大賞受賞サービス：https://service-award.jp/result05.html

今回の受賞について

OUI Inc.の受賞サービス「Smart Eye Cameraを活用した新眼科診療モデルによる失明の撲滅」は、OUI Inc.が自社で開発したスマホアタッチメント型眼科医療機器Smart Eye Cameraを活用して展開している「プラスアイドクター」（眼科遠隔読影）・「モバイルアイスキャン」（企業訪問型眼科検診）等を通じ、眼科医療にアクセスできない患者と遠隔の眼科医をつないだ遠隔診断モデルを実現する取り組みです。

下記のポイントが特に評価され、受賞につながりました。

- 遠隔眼科診療を可能にするスマホアタッチメント型機器：多くの眼科疾患の診断が可能な、医療機器として登録されたスマホアタッチメント型機器で、遠隔眼科診療という革新的な診療を可能にした点。- 非眼科医に眼科医が連携する遠隔診断モデルにおける価値協創：非眼科医（プライマリケア医、往診医等）が画像を撮影し、遠隔の眼科医が診断・コンサルテーションを行うという遠隔診断モデルの実証を行っている点。- 眼科医療における地理的制約を大いに変革：日本の過疎地や離島のみならず、世界中で、眼科医療にアクセスできない患者に眼科医療を届けることが可能になると期待される点。

今回の受賞を励みに、日本全国・世界全土の予防可能な失明・視覚障害の克服のためさらに邁進していきます！

OUI Inc. 会社概要

会社名：OUI Inc. (株式会社OUI)

URL：https://ouiinc.jp

代表取締役：清水映輔

設立：2016年7月15日

本社所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビルディング510

事業内容：医師のアイデアをもとにした、医薬品・医療機器の開発と実用化及び同コンサルティング業務

OUI Inc.は、“医療を成長させる”ことを理念に、慶應義塾大学医学部の眼科医が2016年7月に立ち上げた大学発のベンチャー企業です。 眼科の診察を可能にする iPhone アタッチメント型医療機器 Smart Eye Cameraをゼロから開発し、約1年半で完成させました。

世界の失明原因第一位は白内障です。白内障は適切な時期に治療をすれば失明に至らない可能性が高いにもかかわらず、発展途上国においては白内障による失明が社会問題となっています。Smart Eye CameraはiPhoneに取り付けて使用する小型な医療機器であるため、電気のない地域や被災地など場所を選ばず眼科診察を可能にします。