アンドドット、日立製作所社内のAI活用推進支援。全社横断的なAI推進者コミュニティを設立

企業向けに生成AIソリューション事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下アンドドット）は、株式会社日立製作所が実施する、全社横断的なAI推進者コミュニティの場（社内通称 AIカフェ）の企画運営、外部有識者の選定、および当日のファシリテーションを全面的に支援していることをお知らせします。 本取り組みは、アンドドットが持つ専門性とネットワークを活かし、大企業の継続的な人材育成と組織変革を支援する取り組みとなります。

背景：一過性で終わらない、継続的な学びの場の必要性

AIカフェ（社内通称）とは、日立製作所の生成AI活用の推進を目的とした全社横断的な社内コミュニティです。当初、約500名のリーダーを対象としたワークショップ修了後の継続的な学習の場として企画されたAIカフェ（社内通称）は、回を重ねるごとに社内で評判を呼び、「私も視聴したい」という要望が多数寄せられたことから、現在では全社へ向けてライブ配信される人気企画となっています。

この取り組みは、技術革新が続くAI分野の最新知見を従業員が常にアップデートし続けることを目的としており 、ランチタイムにリラックスした雰囲気で参加できる「カフェ」という形式を採用しています。

アンドドットの支援概要：専門的知見と広範なネットワークによる価値提供

アンドドットは、本企画の趣旨に賛同し、その実現に向けて以下の支援を行っています。

企画

視聴者が「聴くだけで学べるコンテンツ」を基本方針とし、ラジオ番組のような雰囲気で、楽しみながら最先端の知識をインプットできるプログラムの企画を共同で推進しました。

外部有識者の選定と招聘

アンドドットが持つAI分野における広範な人脈を活かし、各分野の第一線で活躍するキーパーソンをゲストとして提案・招聘しています。これにより、インターネット上の情報とは一線を画す、実務経験に裏打ちされた実践的な知識を提供しています。

当日のファシリテーション

配信当日は茨木がファシリテーターを務め、ゲストの専門的な話を深掘りしつつ、視聴者にとって分かりやすく、示唆に富んだ議論を展開しています。自由な雰囲気の中でのトークは、視聴者が自身の業務に置き換えて発想を膨らませるきっかけとなっています。

成果：組織を横断した知の共有と、新たな協創の兆し

本取り組みは、「普段はなかなか聞けない立場の方の話を気軽に聴けて勉強になった」といった声がアンケートで多数寄せられるなど、従業員から高い評価を得ています。また、日立のグループ会社から「自社でも聴けるようにしてほしい」との要望が寄せられるなど、その影響はグループ全体に広がりつつあります。 配信後には、内容に触発された従業員が組織の垣根を越えてゲストと直接対話しようと集まる「出待ち」が起きるなど 、自発的な交流が生まれており、AIカフェ（社内通称）が組織を横断する情報ハブとして機能し始めています。

関係者コメント日立製作所 デジタルシステム＆サービス営業統括本部 Executive Strategy Unit チーフプランニングエキスパート AIアンバサダー 大山 友和 氏

「生成AI推進リーダーには、常に知見をアップデートすることが求められます。そのための継続的な学びの場を企画する中で、外部の客観的な視点と新しい発想を取り入れたいと考えていました。アンドドットの茨木さんは、我々だけではアプローチが難しかったような多様なキーパーソンとの繋がりをお持ちで、そのおかげで非常に質の高い情報提供が実現できています。視聴者アンケートでも好意的な声が多く、狙い通りの成果が出ていると感じています。」

大山様のプロフィール(https://digital-highlights.hitachi.co.jp/_tags/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%8F%8B%E5%92%8C)

日立製作所 AI CoE GenerativeAIセンター 本部長 兼 デジタルシステム＆サービスセクターChief AI Transformation Office AIアンバサダー 吉田 順 氏

「日立は、AIエージェント、フィジカルAIの技術の進展にアラインし、徹底活用によるAIトランスフォーメーションをトップダウンとボトムアップの両輪で推進しています。 こうした取り組みを加速するには社員一人ひとりの自分事化、AIの民主化が必要です。AIカフェの取り組みは、アンドドット社の支援で第一線で活躍する方々の実践的な知見に触れ、日立社員がAI活用の推進役として活躍する“キードライバー”へと成長するきっかけづくりとして、重要な仕掛けであると考えています。この取り組みが、組織を横断するイノベーションの土壌となることを強く期待します。」

吉田様のプロフィール(https://digital-highlights.hitachi.co.jp/_tags/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%A0%86)

アンドドット株式会社 代表取締役 茨木 雄太

「多くの企業研修が短期集中型である中、日立様のような長期スパンでの組織変革を目指す取り組みをご一緒できることを大変光栄に思います。AIによって人々が煩雑な作業から解放され、心からワクワクできる仕事に集中できる社会の実現が我々のビジョンです。AIカフェ（社内通称）が、社内の業務改革や新規事業の発足などが生まれるような実利の伴う確かな起点となるよう、引き続き尽力してまいります。」

今後の展望

アンドドットは今後も日立様との連携を強化し、AIカフェ（社内通称）を単なる情報発信の場に留めず、従業員同士やゲストとの交流がさらに活発になるような仕組みづくりを支援してまいります。AIカフェ（社内通称）を通じて新たな出会いや議論から革新的なプロジェクトが生まれるような、イノベーションの土壌を育むことに貢献してまいります。

