コミュ障引きこもり女子と無礼な冷酷王子の口下手な二人がおりなすラブコメファンタジー『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる～冷酷王子の妃なんてお断りです！～1』発売！
キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる～冷酷王子の妃なんてお断りです！～1』を12月12日に発売いたします。
引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる～冷酷王子の妃なんてお断りです！～1(https://www.comic-brise.com/comics/hikijo1/)
漫画：菊屋きく子(https://x.com/kicuco)
発売日：2025年12月12日
ISBN：9784799221174
定価：792円（本体720円+税10%）
コミュ障引きこもり女子と無礼な冷酷王子の
口下手な二人がおりなす
ラブコメファンタジー第1巻！
引きこもりでコミュ障な あさは、ある日突然、
異世界に“女神”として召喚されてしまう。
あさの作ったものが動きだすという女神の力で、
世界を救ってほしいと言われたうえに、無愛想な美青年・王子シャルマの妃候補に！？
そんなすれ違いばかりの不器用な二人だったけれど、少しずつ歩み寄っていき…？
続きはこちらから… :
https://www.comic-brise.com/contents/hikijo/
第1話第2話無料公開中！
2025年12月12日発売！
(C)菊屋きく子／キルタイムコミュニケーション
