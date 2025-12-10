2026年の「書き初め」は、スマホから世界へ。書道家も初心者も競演する『新春書き初め展2026』作品募集開始

シースリーレーヴ株式会社

ローコード・AI開発によるDX推進および新規事業開発支援を行うシースリーレーヴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：空野 正輝）は、運営するオンライン書道プラットフォーム「Web書道会」において、2026年の幕開けを飾る『2026年 新春 Web書道会展(https://websyodoukai.com/contests/u9bLCNseJGHFQR7279Z2)』を開催いたします。

募集期間は2025年12月15日（月）から2026年1月20日（火）まで。 本展覧会は、伝統的な「書き初め」をデジタル空間で行う新しい試みです。スマートフォンで作品を撮影して送るだけで、国境や流派を超えて作品を発表・交流することができます。

■ スマホで撮影、そのまま世界へ。2026年の抱負をWebギャラリーで展示

「Web書道会展(https://websyodoukai.com/)」は、アプリ会員に限らず、世界中の誰もが参加できる完全オープンのオンライン展覧会です。 前回のグランプリ(https://websyodoukai.com/contests/grand-prix-2024)では、デジタルならではの多様な表現が集まり、大きな反響を呼びました。

今回は「2026年のスタート」をテーマに、新年の抱負や干支、好きな言葉などを自由に表現した作品を募集します。

最大の魅力は、「書いた作品を、その場ですぐに世界へ発表できる」こと。 従来の展覧会のような「表装」や「梱包・郵送」といった手間やコストは一切かかりません。紙と墨に向き合う時間はそのままに、スマホで撮影してアップロードするだけで応募完了です。

書道家はもちろん、久しぶりに筆を持つ方や、習字を始めたばかりのお子様まで。物理的な距離を超えて、誰もがフラットに競演できる場を提供します。

＜募集概要＞

募集期間： 2025年12月15日（月） ～ 2026年1月20日（火）

応募資格： どなたでも参加可能（Web書道会への無料登録が必要）

テーマ： 自由（新年の抱負、干支、創作書道など）

出品料： 無料（現在は無料となっております）

詳細・応募ページ： https://websyodoukai.com/contests/u9bLCNseJGHFQR7279Z2

■ このプラットフォームを支える「開発技術」について

本展覧会の運営基盤、作品投稿、投票、審査フローといった一連のシステムは、運営会社であるシースリーレーヴ株式会社が「ノーコード（No-Code）」および「AI技術」を用いて自社開発しています。

【なぜ、シースリーレーヴの技術が選ばれるのか】

1,700名以上の会員データを持ち、高画質の作品画像を大量に処理するコミュニティシステムですが、当社が得意とするBubbleやFlutterFlowなどのノーコード技術を活用することで、従来のシステム開発に比べ約1/3の期間・コストでの構築と安定運用を実現しています。

【開発実績としての「Web書道会」】 このプラットフォームは、単なる書道サイトであるだけでなく、当社の技術力を示すショーケースでもあります。企業のDX推進において、以下のようなニーズに対応可能です。

キャンペーン・イベントサイトの短納期構築 新商品発表や季節イベントに合わせた写真投稿コンテストなどを、機会を逃さずスピーディーに立ち上げます。

コミュニティ・マッチングサイト開発 ユーザー同士が交流するプラットフォームを、MVP（実用最小限の製品）開発から本格運用までスムーズに拡張します。

AI×ノーコードによる業務効率化 生成AIをシステムに組み込み、審査の補助やコンテンツ生成の自動化など、運営コストを下げる提案も行います。

「自社でコンテストを開催したい」「ファンコミュニティを作りたい」という企業様は、自社サービスとして大規模運用を行っている当社へぜひご相談ください。

＜アプリの主な機能＞

オンライン昇段試験: 毎月の課題に取り組み、アプリから提出・審査が可能。

作品ポートフォリオ: 自身の作品をクラウド上に記録・保存。

コミュニティ機能: 他のユーザーの作品に対し「いいね」やコメントで交流。

【アプリダウンロードはこちら】

iPhone (iOS): https://apps.apple.com/jp/app/id1537300709

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=social.kai.shodo&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=social.kai.shodo&hl=ja)

■ 会社概要

会社名：シースリーレーヴ株式会社

所在地：東京都港区赤坂1丁目5-12 第二虎ノ門ビル3階

代表者：代表取締役 空野 正輝

事業内容：ノーコード・AIを活用した受託開発、サービス運営

コーポレートサイト： https://www.c3reve.co.jp/