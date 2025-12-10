【天丼・天ぷら本舗 さん天】12/12～「上海老キャンペーン」を開催！

SRSホールディングス株式会社上海老キャンペーン（12/12～12/30）

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2025年12月12日（金）から、日頃のご愛顧に感謝を込めて「上海老キャンペーン」を開催します。大人気の「上海老天丼」の貝汁セット、ミニ麺セットや「上海老天ぷら定食」を100円引きで販売します。

「上海老」商品は自慢の海老天2尾に野菜天4個が付いた当店のおすすめ商品となっており、貝汁やミニ麺でおなかいっぱいお楽しみいただけます。

さらに！今なら「上海老」商品をはじめ、店内・テイクアウトで「天丼・定食・弁当・盛合せ・大麺」をご購入いただくと、次回来店時にご利用いただける、お得な「100円値引き券」を配布しております。ぜひ、お得にご利用ください。

※「100円値引き券」は、上海老キャンペーン商品にはご利用いただけません。

おすすめキャンペーン商品！

上海老天丼＋貝汁（小）セット上海老天丼＋貝汁（小）セット

自慢の海老天2尾に野菜天4個が付いた当店のおすすめ商品！

すっきりとした味わいの貝汁は天丼・天ぷらとの相性抜群です。

通常価格：980円（税込み）→特別価格880円（税込み）

上海老天ぷら定食上海老天ぷら定食

定食は、天ぷら本来の味と揚げたてサクサクの食感を味わえます。店仕込みの大根おろしを天つゆにといて食べるもよし、卓上のお塩でさっぱり召し上がることもできます。

ほうれん草のお浸しや、店仕込みの貝汁が付いたバランスのよい一品です。

※定食はご飯おかわり無料です。

通常価格：1090円（税込み）→特別価格：990円（税込み）

【上海老キャンペーン 概要】

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天 全店

■キャンペーン期間 ２０２５年１２月１２日（金）～１２月３０日（火）

※お持ち帰りも可能です。

※ 本キャンペーンは予告なく変更する場合があります。

テイクアウトも可能です！公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

更に、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

「上海老天丼＋貝汁セット」の特別価格：880円（税込み）からさらに30円引きになり、850円でご購入いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリで30円引きクーポンがもらえる！

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

店頭でお得な100円値引き券を配布中！

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

ただいま、店内・テイクアウトで「天丼・定食・弁当・盛合せ・大麺」をご購入いただくと、次回来店時にご利用いただける、お得な「100円値引き券」を配布しております。

1商品ごとにお配りしており、1商品につき1枚ご利用いただけます。

※上海老キャンペーン商品にはご利用いただけません。

※アプリ30円引きクーポンとは併用できません。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 店舗外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/