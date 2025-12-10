“馬力が違う”源泉十割サウナ、別府・ひょうたん温泉に誕生

株式会社ユーネット

年間900万人が訪れる温泉都市・別府に、“効き方が桁違い”のサウナが登場。

創業100年の老舗「ひょうたん温泉」は、源泉100％の蒸気をそのまま使った「源泉十割蒸気サウナ」を新設。

約100℃の源泉から立ち上る天然蒸気には、ナトリウムや炭酸水素塩などの温泉成分が凝縮。

入った瞬間から全身が反応し、まるで地球の鼓動を浴びるような“馬力系ととのい体験”が味わえます。

開発背景・社会的背景

温泉サウナの多くは電気やボイラーで熱を生み出す中、

ひょうたん温泉は「地球の熱そのまま」をテーマに開発。

自然の力で湧き上がるエネルギーを循環も加水もせず届けることで、

“本物の熱”を体感できるサウナを実現しました。

内容

・体の芯まで温める「源泉十割蒸気サウナ」導入

・温泉成分を呼吸で吸入できる“吸う温泉”体験

・別府地熱100％のサステナブルサウナ

施設の強み

・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

【施設概要】

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付22:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）