津南醸造代表の鈴木健吾が、台湾の統園企業股份有限公司にて、日本酒に関する講演を実施

津南醸造株式会社（所在地：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾）は2025年11月、台湾の大手食品企業グループである統園企業股份有限公司を訪問し、「日本酒の伝統を生成AIでアップデートするスマート醸造」をテーマに講演を行いました。

本講演では、日本酒のテロワールを構成する「米・水・微生物・人」を最大限に引き出し、生成AIを活用して高品質醸造を最適化する「スマート醸造」や、酒造副産物を活かした循環型食料システムなど、津南醸造が掲げる理念「Brew for Future」の実践例を紹介しました。

また、台湾で関心が高まるヘルスケア領域についても触れ、日本酒成分が持つ抗酸化作用・血流改善効果などを活かした商品開発の可能性を提示。ユーグレナ由来素材を活かした「グリーン日本酒」などの研究事例を共有し、今後の共同開発に向けた意見交換を行いました。

津南醸造 代表取締役・鈴木健吾によるコメント

魚沼産コシヒカリを原料で醸造したテロワール日本酒『郷（GO）GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition』日本酒の発酵プロセスに微細藻類を用いた『グリーン日本酒』

今後は、台湾における信頼できるパートナー企業との協業をさらに強化し、現地市場に適した新商品の開発と導入を推進してまいります。また、日本酒や酒粕に含まれる機能性成分に着目したヘルスケア事業を展開し、健康貢献型の商品をグローバルに発信していきます。さらに、豪雪地・津南で培ってきた資源循環型の酒造りモデルを海外へ広げ、「伝統×発酵×サステナビリティ」による国際的な価値創造に取り組んでまいります。

津南醸造について

雪深い場所にある津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに掲げています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/