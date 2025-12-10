【こたつ沼、さらに深まる】アウトドア由来のフレーム構造で座り疲れ知らず。こたつの新しい相棒に“座椅子ソファ”を提案します。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド 「DOD」は、冬のこたつをより快適に過ごせる新発想の折り畳み式1人用フロアソファ「ザシキソファ ハーフ」を好評販売中です。

日本の冬に欠かせない「こたつ」でのくつろぎを深める座椅子ですが、従来の座椅子はクッション材 が主体のものが多く、長時間座っていると座り疲れを感じたり、経年によるへたりで座り心地が低下す るという課題がありました。

そんな悩みを解決するのが「ザシキソファハーフ」。本製品は、元々アウトドア環境下での高い快適 性と耐久性を追求して設計されており、潰れやすいクッション材に頼らず高耐久な「フレーム構造」を 骨格として採用しています。このフレーム構造により、従来の座椅子では実現し得なかった「ソファの ような安定した座り心地」と「長期間の使用に耐える高い耐久性」の両立を実現。こたつの新しい相棒 として、冬の長いおうち時間にくつろぎを提供します。

2人掛けの「ザシキソファ」も好評発売中。

製品詳細ページ：＜1人掛け＞https://www.dod.camp/product/c1_192_gy/(https://www.dod.camp/product/c1_192_gy/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

＜2人掛け＞https://www.dod.camp/product/c2_059_gy/(https://www.dod.camp/product/c2_059_gy/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)

■アウトドア由来のしっかり体を支える高耐久構造。

従来の座椅子と一線を画す、アウトドア技術を用いた高耐久フレーム構造を採用。体圧を効率的に分散し、体幹をしっかりと支えます。背もたれは3段階のリクライニング調整が可能で、こたつでの作業やリラックスタイムでも座り疲れを感じさせず、快適な姿勢を維持できます。

■厚さ13cmに折りたたみ可能。収納も楽々。

高い快適性を持ちながら、片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに折り畳み可能。かさばらないため、使わないときには部屋の隅やクローゼットで簡単に保管できます。

■座面は撥水加工済みで水や汚れに強い。

座面には撥水加工が施されており汚れがつきにくくお手入れも簡単。こたつでの飲食時やお子さまがいるご家庭でも安心してご利用いただけます。

■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

アウトドアスペックがおうちでの快適性をぐっと上げます。

広報オガワのヒトコト

クローゼットの隙間に保管できるので来客用にもとても便利です！

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/218_1_874188586f5275079e448ba3791ebca1.jpg?v=202512100956 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact