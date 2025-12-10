運送マーケット攻略セミナー（オンライン・無料）を2026年１月27日（火）に開催します｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2026年１月27日（火）11:00～12:00、「運送マーケット攻略セミナー」をオンラインで開催いたします。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://www.f-logi.com/butsuryu/seminar/co-creation-strategy/

2026年の運送業界の動向・時流予測と営業開拓のポイントを徹底解説

みなさまの顧客である運送会社を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。2024年問題に新法改正、各種原価の高騰などの影響で、業界全体的に収益性が悪化していると言えます。そのような中、運送会社向けに商売をされている貴社では、今後どのような経営戦略や営業戦略を描けばいいのでしょうか。

今回のセミナーでは、運送会社が顧客という意味で、みなさまと同じ立場の船井総研ロジから2026年以降の運送業界の動向解説と新規営業開拓のポイントについてお話しいたします。

このようなことを知りたい企業様におすすめ！

講座内容

- いま、中小運送会社の社長は何を一番気にしているのか？- 相次ぐ法改正で、どのような経営リスクや商売チャンスが生まれるのか？- 2026年以降の運送業界動向と営業開拓のポイントは？- 他の物流ベンダーはどのようにして運送会社の新規開拓営業をしているのか？- 若手営業担当者の営業力を高めるために、どのような情報を把握しておくべきか？

2024年問題とトラック新法改正で経営環境大激変！最新業界動向と運送会社新規開拓のポイント

・運送会社経営を取り巻く環境変化と、社長の関心ごと・課題感

・運賃水準とドライバー採用環境の変化と実態

・車両規模別の経営実態と収支構造

・運送会社への営業のポイントとマーケティング成功事例解説

開催概要

開催日時：2026年1月27日（火）11：00～12：00

会場：オンライン開催（Zoom）

受講費：無料

対象：運送会社向けに商品販売・サービス提供をしている企業様

※同業（コンサルティング業）の方からのお申込み、またはyahoo/gmailなどのフリーメールからのお申込みについては、

ご参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申込み締切り：2025年1月27日（月）17時まで

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

