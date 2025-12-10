患者の46.4%が会計待ちにストレス─自動精算機は“混雑解消”に59.0%が効果実感

株式会社APOSTRO

医療機関の会計待ちは、患者体験にどれほど影響しているのか。

株式会社APOSTROは、全国1,000名を対象に会計の待ち時間や自動精算機の利用実態を調査しました。

その結果、46.4％が会計待ちでストレスを感じているなど、患者体験に直結する課題が明らかになりました。

■ 調査の主なポイント

● 約半数が「会計の待ち時間にストレスを感じる」

会計の待ち時間に対して「ストレスを感じる（4 + 5）」と回答した人は46.4%にのぼりました。

また、「待ち時間は医療機関全体の印象に影響する」と回答した人も50.6%と、会計は患者の医療機関評価に直結する要素であることが分かりました。

ストレスが高まりやすい待ち時間は10～15分が中心でした。

● 自動精算機は“スムーズさ”と“混雑解消”に貢献

自動精算機については、

- 「会計がスムーズになった」：58.8％- 「混雑解消に役立っている」：59.0％と、利用者の多くが肯定的な印象を持っていることが明らかになりました。また、「自動精算機がある医療機関には好印象」と回答した人は46.8％でした。

■ 今回の取り組みについて

本リリースでは、調査で取得した結果の一部を速報として公開しています。

調査の背景、詳細データ、医療現場の文脈を踏まえた解説については、

note記事にて詳しくご紹介しています。

▼ noteはこちら

医療機関の会計体験に関する実態調査ー1,000名の回答と公的統計から見える改善のヒント(https://note.com/apostro_official/n/n8c47684872c0?app_launch=false)

※本記事で使用している調査データおよび図版は、株式会社APOSTROが独自に実施した調査に基づき作成しています。

※引用・転載の際は、出典（株式会社APOSTRO(https://apostro.co.jp/)）を明記のうえご利用ください。

【調査概要】

調査対象：全国の15歳～80歳の男女

調査機関：自社調べ（調査ツール Freeasy 使用）

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年11月13日 ～ 2025年11月14日

有効回答数：1,000名

会社概要

株式会社APOSTRO

所在地：東京都文京区大塚3-20-1 紅屋茗荷谷ビル6F

代表者：代表取締役 日置 真太郎

URL：https://apostro.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社APOSTRO 広報窓口

Email：contact@apostro.co.jp

電話：03-3815-5144