【2025大阪・関西万博】満足度1位獲得！ヨルダンパビリオン光・音・映像が連動する没入型空間を演出

統合環境ソリューション(R)を事業領域とする株式会社モデュレックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役 曄道悟朗）は、2025年大阪・関西万博のヨルダンパビリオンにおいて、空間演出計画から制御・施工までを一貫して担い、パビリオン全体の空間演出プロデュースを行いました。本パビリオンは、ぴあMOOK『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』の編集部が実施した「パビリオン満足度ランキング※」で第1位を獲得し、来場者からその高い体験価値が評価されました。

※「パビリオン満足度ランキング」は、ぴあ株式会社がのべ2000人以上の来場者に実施した出口調査に基づくもので、『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』（https://book.pia.co.jp/book/b664246.html）において公表されました。

本パビリオンは「未来を紡ぐ」をテーマに、長い文明の歴史を持つヨルダン・ハシェミット王国を現代から古代へと時間を遡り、来場者が文化・技術・自然と出会う没入型の体験空間です。モデュレックスは、土や砂、塩、木、羊毛など空間に使用された自然素材を最大限に引き立てる光・音・映像が連動した空間演出を行いました。照明器具の選定・照明計画から、制御、プロジェクターとの演出調整までを一貫して担当し、空間全体が有機的に連動する統一感のあるエクスペリエンスデザインを実現しています。

【ヨルダン館館長 アフマド・ジョブラーン氏コメント】

このプロジェクトは、不確定要素が多く、時間的制約もある中での挑戦でした。その中で、モデュレックスは非常に協力的に取り組んでくださり、心から感謝しています。特に、前例の少ない砂とプロジェクターを組み合わせた演出においては、あらゆる事態を想定して準備を進めてくれました。照明プランはもちろん、映像の演出アドバイスや現場でのプログラミングまで一貫して対応していただいたおかげで、この素晴らしいパビリオンが完成しました。万博終了後も、この空間をヨルダン本国でも楽しんでもらえるようにしたいと考えています。

【各エリアの演出】

■ 土壁と“動く光”が迎えるエントランス

エントランスには、左官職人・久住有生氏による土壁を設置。壁面の照明には、広がりのある配光を持つウォールウォッシャー型のダウンライトを採用し、土壁の質感や陰影を繊細に際立たせています。ヨルダンの自然を想起させるために、時間とともに光を変化させ壁面に緩やかな動きと奥行きを生み出しています。

■ “言葉”が浮かび上がるインタラクティブ演出

ロープに編み込まれた毛糸のスクリーンに流れるアラビア語は、打楽器のように並べられたヨルダンの石を叩くと日本語に変化します。叩いた音をマイクが感知し、プロジェクターと照明が連動することで、映像と光が同期する没入感の高いインタラクションを実現しています。

■ 空間を包み込む“360度映像体験”シアター

シアターでは、映画の舞台にもなったヨルダン南部の世界遺産ワディ・ラム保護区から運ばれた赤い砂が床一面に広がり、360度スクリーンが空間を取り囲みます。プロジェクターを天井内に埋め込み、空間の一体感を高めています。照明演出にはモデュレックス独自のフィルターライティングデザイン(TM)を用い、シーンごとに最適な色や明るさをコントロールしています。

■ “静けさ”と“塩”のスパ空間

死海の塩や泥を使ったマッサージが体験できるスパエリアでは、ヨルダンの死海を映したプロジェクター映像が、空間に美しく調和するよう配光制御された照明器具を使用しています。奥に配置された塩の壁を足元から穏やかに演出することで、リラックスできる落ち着いた空間を実現しました。

■ ヨルダン文化にふれる“ひと息”の交流ゾーン

土壁と木で構成された交流ゾーンでは、サンドアート体験や伝統茶の提供などヨルダンの文化や職人の手業を間近で感じられる演出が施されています。照明は光の重心を低く設定し、このゾーンに落ち着きのある雰囲気をもたらします。天井面の仕上げに合わせてダウンライトをクローム仕上げにすることで、空間の意匠に溶け込むように配慮しています。

ヨルダンパビリオン動画 :https://www.modulex.jp/movie/dp/414_Jordan.mp4

【納入概要】

機能照明、照明/AV設計・360度映像機器・AV機器施工

【ヨルダンパビリオン】

建築主：ヨルダン・ハシェミット王国

設計：基本設計 Shifa Zghoul＋Ahmad Jubran

実施設計 古谷誠章＋NASCA

施工：株式会社大広

株式会社日展

空間演出・制御・施工：株式会社モデュレックス

【モデュレックス プロジェクト担当】

プランニングディレクター：瀧川将太

チーフプランナー：遠矢亜美

システムインテグレーション：冨士莉奈

アカウントディレクター：坪拓斗

