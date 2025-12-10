【10周年】エグゼクティブコーチングを提供するエグゼキューションジャパンが特別キャンペーン開始

株式会社エグゼキューションジャパン

エグゼクティブコーチングおよびヘッドハンティング事業を展開する株式会社エグゼキューションジャパン（東京都中央区、代表取締役 志村忠裕）は、このたび創業10周年を迎えました。

これまで当社をご信頼いただいた多くの企業の皆様に、心より御礼申し上げます。

この節目にあたり、日頃のご支援への御礼と、より多くの企業にエグゼクティブコーチングをご体験いただく機会を提供すべく、2026年1月より「エグゼクティブコーチング 10周年記念キャンペーン」を開始いたします。

本キャンペーンは、費用対効果の可視化が難しいとされるエグゼクティブコーチングを、企業が導入する“最初の一歩”としてご活用いただくことを目的としたものです。

経営者・事業幹部の意思決定の質を高め、組織の持続的成長につなげる支援をご提供いたします。

■創業10周年のご報告と御礼

株式会社エグゼキューションジャパンは、このたび創業10周年を迎えることができました。

市場環境が急速に変化するこの10年、当社が歩みを止めることなく事業を継続し、多くの企業の皆様に価値をご提供できましたのは、皆様のお力添えの賜物です。

当社は次の10年を、「経営に資する伴走者として、より一層存在感を高めるフェーズ」と位置づけ、人材・組織領域の支援にとどまらず、経営基盤の強化に向けた課題に対し、実行まで伴走できる体制を強化してまいります。

■エグゼクティブコーチングの価値・特徴

現代の企業経営では、経営者や事業幹部は多面的で複雑な意思決定を迫られます。

当社のエグゼクティブコーチングは、こうした難易度の高い経営環境において、意思決定の質を高め、組織の実行力を底上げする支援としてご評価いただいています。

当社は、経営・人事・組織変革領域における豊富な知見を基盤に、実際のビジネスの実行フェーズまで伴走する独自性あるコーチングを提供しています。

■キャンペーン詳細

■背景・目的

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169489/table/11_1_cfa6780440bb1c01a16d797416bfd102.jpg?v=202512100956 ]

企業が直面する環境は、この10年で大きく変化しました。

急速な市場変化、人材の流動性、事業ポートフォリオの転換など、経営者・幹部には高度な意思決定が求められています。

一方で、エグゼクティブコーチングは効果が高いにもかかわらず、投資対効果が可視化しにくいため、特にベンチャー・中小企業では導入をためらうケースが多くあります。

今回のキャンペーンは、こうした企業が“事業成長のための最初の一歩”として導入できることを目的に企画しています。

■事業内容

当社は、エグゼクティブコーチングを中心に、企業の成長を支える複数の事業を展開しています。

1. エグゼクティブコーチング

視座の引き上げ、思考の可視化、意思決定プロセスの精緻化等、経営の本質に迫るコーチングを提供。

2. ヘッドハンティング

経営課題を起点とした“戦略採用”を実行し、CxO・事業責任者クラスの採用に強み。

3. 人材採用力強化支援

採用戦略～面接設計～面接官育成まで、採用の勝率を高める仕組みづくりを伴走支援。

4. 経営／組織の変革支援

人的資本経営に基づき、組織構造・制度・風土を再設計し、戦略実行できる組織状態を構築。

■今後の展望

エグゼキューションジャパンは、創業10周年を通過点と捉え、エグゼクティブコーチング・幹部採用・組織変革などのサービスの磨き込みを進めてまいります。

また、地域活性化・事業承継支援・次世代育成など、社会価値向上にも資する取り組みを展開していきます。

当社は今後も企業の成長に寄与する支援を追求してまいります。

■担当者コメント

[株式会社エグゼキューションジャパン 代表取締役社長 志村 忠裕]

10周年記念キャンペーンを通じて、エグゼクティブコーチングが企業にもたらす価値をより多くの皆様にご体験いただきたいと考えております。

経営は、日々の意思決定と実行の連続です。その質が変われば、事業は確実に変わります。

私たちは“経営に資する伴走者”として、コーチング・幹部採用・組織変革支援を統合し、次の10年も企業の価値創出にこだわり続けます。