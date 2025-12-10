Viltrox AF 85mm F1.4 PRO ニコンZマウント 追加発売！
メーカー希望小売価格：\119,000(税込)
映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 85/1.4 PRO Z」を2025年12月10日(水)に発売いたします。
レンズ対応マウント：ニコンZ
製品概要
Viltrox AF 85mm F1.4 PROは、ポートレート撮影に最適な大口径中望遠レンズです。最新の光学設計とデュアルVCM（Voice-Coil Motor）オートフォーカスを採用し、高速・高精度かつ静粛なピント合わせを実現。11群15枚構成（EDレンズ3枚、非球面1枚、高屈折率9枚）により、開放F1.4から画面周辺まで高い解像度と美しいボケを両立します。
主な特長
・デュアルVCM駆動による高速・静粛AFで、「瞳AF」との連携も良好
・11群15枚（ED×3、非球面×1、高屈折率×9）の贅沢な光学設計
・11枚羽根円形絞りが滑らかな円形ボケを生成
・最短撮影距離0.79mで被写体に寄った表現が可能
・耐候シーリングを施したフルメタルボディ、重量約800gと軽量設計
・77mmフィルター径、USB-C端子によるファームウェアアップデート対応
・クリック解除可能な絞りリング、AF/MFスイッチ、Fnボタンを搭載
※画像は装着イメージです
レンズ構成とMTF図
仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/34_1_73b4184ccc6eb26cf54e377eeb444b19.jpg?v=202512100356 ]
【作成画像】
【 Viltrox AF135mm F1.8 LAB 販売ストア 】
日本オフィシャルストア：https://viltroxjapan.jp/
E&Iクリエイション様の通販サイト：https://2ndfocus.com/collections/viltrox
※２０２５年12月10日（水）各大量販店にリリースされます。
映像嵐株式会社について
映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。
取り扱いブランド：Viltrox、Marsace
今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に
「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。
会社名：映像嵐株式会社
所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F
代表取締役：陳京、陸孜豪
事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売
公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/
本件に関するお問い合わせ
メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp
電話番号：052-778-8866