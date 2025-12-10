Viltrox AF 85mm F1.4 PRO ニコンZマウント 追加発売！

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：\119,000(税込)

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 85/1.4 PRO Z」を2025年12月10日(水)に発売いたします。

レンズ対応マウント：ニコンZ

製品概要

Viltrox AF 85mm F1.4 PROは、ポートレート撮影に最適な大口径中望遠レンズです。最新の光学設計とデュアルVCM（Voice-Coil Motor）オートフォーカスを採用し、高速・高精度かつ静粛なピント合わせを実現。11群15枚構成（EDレンズ3枚、非球面1枚、高屈折率9枚）により、開放F1.4から画面周辺まで高い解像度と美しいボケを両立します。

主な特長

・デュアルVCM駆動による高速・静粛AFで、「瞳AF」との連携も良好

・11群15枚（ED×3、非球面×1、高屈折率×9）の贅沢な光学設計

・11枚羽根円形絞りが滑らかな円形ボケを生成

・最短撮影距離0.79mで被写体に寄った表現が可能

・耐候シーリングを施したフルメタルボディ、重量約800gと軽量設計

・77mmフィルター径、USB-C端子によるファームウェアアップデート対応

・クリック解除可能な絞りリング、AF/MFスイッチ、Fnボタンを搭載

※画像は装着イメージです

レンズ構成とMTF図

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/34_1_73b4184ccc6eb26cf54e377eeb444b19.jpg?v=202512100356 ]

【作成画像】

【 Viltrox AF135mm F1.8 LAB 販売ストア 】

日本オフィシャルストア：https://viltroxjapan.jp/

E&Iクリエイション様の通販サイト：https://2ndfocus.com/collections/viltrox

※２０２５年12月10日（水）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866