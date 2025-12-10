消費意欲の高い台湾人患者の増加を背景に、日本のクリニックで進む外国人患者対応のデジタル化

外国人患者対応の現場で顕在化する「受診行動のギャップ」

近年、日本の医療機関を受診する外国人患者が少しずつ増えています。日本の医療は、技術の高さや安全性、対応の丁寧さなどが評価され、海外から関心を持たれるようになっています。なかでも、台湾から来院する患者の増加が目立ってきています。台湾では一部の先進医療について制度上の制限があることもあり、自費でも日本で治療を受けたいと考える人が増えています。こうした流れは、日本のクリニックにとって新しい患者層が広がるチャンスである一方、外国人患者をどのように受け入れていくかという運営面での課題が、現実の問題として表に出てきている状況でもあります。

台湾人患者を受け入れるために求められるデジタル運用体制

実際に台湾の患者は、来院前に予約や相談をオンラインで済ませておきたいという意識が強く、LINE や Google を使って医療機関を探し、予約から事前相談までをデジタルで完結させることが一般的です。しかし、日本の多くのクリニックでは、今も電話予約や窓口対応が中心となっており、この「受診のしかたの違い」こそが、今、各クリニックに見直しを迫っている最大のポイントと言えます。そのため、予約・問診・来院前後の対応を含めた運営のデジタル化が、外国人患者を無理なく受け入れていくために欠かせない取り組みとなっています。

このような背景から、日本のクリニックがインバウンド医療に対応していくためには、単なる翻訳対応にとどまらず、受診プロセスそのもののデジタル化が不可欠となっている。具体的には、次のような体制整備が求められる。

・ Google 検索とLINEを活用した複数の予約導線の整備

・ 多言語によるオンライン予約・問診・事前相談への対応

・ 来院前リマインドや受診後の口コミ対応を含めた一貫したデジタル運用

受診前から受診後までをデジタルで一貫して整備することで、台湾人患者にとっての心理的ハードルが下がり、受診体験の質そのものを高めることが可能となる。

台湾市場に精通した AlleyPin、インバウンド医療支援を本格展開

医療テック（MedTech）分野のサービスを提供する AlleyPin（アリピン株式会社） は、台湾市場において多数の医療機関への導入実績を持ち、台湾人患者のデジタル行動特性に精通した企業として知られている。

同社が提供する患者管理・予約システム「1.Talk」は、台湾国内の 1,800 以上のクリニックで導入されており、日常診療における予約管理、患者対応、口コミ運用などの業務効率化を支えてきた。

東京都内の提携クリニックにおいては、台湾人患者向けの受診プロセスをデジタル化することで、自費診療分野において一定の成果が確認されており、インバウンド医療におけるデジタル対応の有効性を示す事例として注目されている。

日台間の医療連携と、持続可能な外国人患者対応の実現へ

AlleyPin は今後も、日台間の医療連携を支えるデジタル基盤の整備を通じて、日本のクリニックにおける外国人患者対応の最適化を支援していく方針だ。予約、問診、フォローアップといった日常業務のデジタル化を進めることで、医療従事者の業務負担軽減と、本来の医療サービスへの集中を両立させる環境づくりを目指す。

海外患者対応におけるデジタル運用の重要性は今後さらに高まると見られており、同社の取り組みはその実践事例として関心を集めている。

【アリピン株式会社（AlleyPin Co., Ltd.）について】

アリピン株式会社は 2017 年設立。医療分野に特化したデジタルサービス企業として、患者管理・予約システムを軸に、医療機関の業務効率化と外国人患者対応の支援を行っている。

主力製品：Googleマップ予約、患者管理・予約システム「1.Talk（ワン・トーク）」

導入実績：内科、歯科、美容医療など、日台 1,800 以上のクリニック

事業内容：患者コミュニケーションのデジタル化、予約管理、口コミ運用支援、外国人患者対応支援

企業理念：「医療従事者と患者のより良い関係を築く」ことを目指し、医療と患者をつなぐデジタル基盤の構築に取り組む

