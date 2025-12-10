【GetPairr AI Box 2.0｜年末期間限定キャンペーン開催】車内時間をもっと自由に。12/10～12/15の5日間限定で“買一送一”を実施、冬のドライブをより快適に彩る特別企画。

惠州凌鹰智能科技有限公司

年末が近づき、街の空気もどこか落ち着きを帯びはじめる頃。

家族と出かけたり、友人とドライブに行ったりと、車で過ごす時間が少しだけ特別に感じられる季節です。そんな“移動のひととき”を、もっと自由に、もっと心地よくしてくれるアイテムがあります。

それが、今回キャンペーンを行う 「GetPairr AI Box 2.0（PCS55）」 です。

12月10日～12月15日の期間限定で、対象商品を2個カートに入れると、1個が無料（実質買一送一）となる特別企画 を Amazon にて実施します。

▶ キャンペーン対象商品

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV■ 車内が"もう一つのスクリーン"に変わる AI Box

近年、車で過ごす時間は単なる移動ではなく、音楽を聴いたり、ナビで景色を探したり、ちょっとした映像を楽しむ“自分の空間”として見直されつつあります。

GetPairr AI Box 2.0 は、その時間をより豊かにするために開発された Android 搭載のスマートデバイス。

車の USB ポートに差し込むだけで、YouTube・Netflix・Amazon Prime Video・Google Maps・Spotify など、日常で使い慣れたアプリを車載画面で利用できるようになります。

普段の生活に寄り添いながら、気取らずに毎日のドライブに溶け込む。

そんな存在を目指して作られました。

■ 「3つのシステム」搭載で、どんなスマホでも自然につながる

GetPairr AI Box 2.0 は、以下の 3 つのシステムを内蔵。

車とスマホの組み合わせが変わっても、乗るたびに自動で最適なモードに切り替わります。

Android システム（単独で動作）

ワイヤレス CarPlay（iPhone）

ワイヤレス Android Auto（Android）

家族で車を共用している場合や、スマホを買い替えた時でも設定変更がほとんど不要。

“乗るだけでつながる”感覚が、多くのユーザーから支持されています。

■ Google Play 対応で、自分仕様に育てられる AI Box

GetPairr AI Box 2.0 は Google Play 正式対応。

アプリの追加・整理・アップデートも自由にできます。

・旅先の天気アプリをいれる

・子どもと見る動画サービスを追加する

・仕事中は地図アプリと音楽アプリだけにまとめる

など、生活スタイルに合わせて“車内の使い方”を自分で作れる点も特徴です。

■ 8コアCPU × 4GB + 64GB、ストレスの少ない動作

PCS55 には以下を搭載：

8コアプロセッサ（最大2.0GHz）

4GB RAM + 64GB ROM

デュアルバンド Wi-Fi（2.4GHz／5GHz）

Bluetooth 5.0

アプリの起動、動画の読み込み、ナビの切り替えがスムーズで、運転中でもストレスがありません。

また microSD（最大256GB）にも対応しており、オフライン動画を保存するユーザーにも好評です。

■ 車内で共有する楽しさ。“買一送一”ならではの価値

今回のキャンペーンでは、PCS55 を 2台カートに入れるだけで1台無料 という、年末だけの特別な内容となっています。

1台は家族用に、もう1台は自分の車に。

友人と一緒に購入してシェアするのもおすすめです。

動画や音楽だけでなく、旅の計画を車で一緒に立てたり、地図アプリを使って知らない道を冒険したりと、AI Box は「共有する楽しさ」を広げてくれます。

今の季節ならではの買い方ができるのも、この企画の魅力です。

スマホと車をつなぐだけの簡単セットアップナビと動画を同時に表示できる便利な分割モードお使いのお車とスマートフォンの組み合わせを、事前にご確認ください

■ キャンペーン概要

期間：2025年 12月10日 ～ 12月15日

内容：対象商品を2個カートに入れると、自動で“買一送一”が適用

対象商品：GetPairr AI Box 2.0

Amazon 商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV

この冬、車内時間をもっと快適にしてみませんか？

GetPairr AI Box 2.0 が、ドライブに新しい楽しさを添えてくれるはずです。

年末の慌ただしさの中でも、車に乗る時間は、少しだけ静かで落ち着いた“自分の空間”。

その時間に寄り添うために作られた GetPairr AI Box 2.0 を、ぜひこの機会にお試しください。

12/10～12/15 の期間限定、買一送一キャンペーンはこちらから：

GetPairr AI Box :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

