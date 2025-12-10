【GetPairr AI Box 2.0｜年末期間限定キャンペーン開催】車内時間をもっと自由に。12/10～12/15の5日間限定で“買一送一”を実施、冬のドライブをより快適に彩る特別企画。
年末が近づき、街の空気もどこか落ち着きを帯びはじめる頃。
家族と出かけたり、友人とドライブに行ったりと、車で過ごす時間が少しだけ特別に感じられる季節です。そんな“移動のひととき”を、もっと自由に、もっと心地よくしてくれるアイテムがあります。
それが、今回キャンペーンを行う 「GetPairr AI Box 2.0（PCS55）」 です。
12月10日～12月15日の期間限定で、対象商品を2個カートに入れると、1個が無料（実質買一送一）となる特別企画 を Amazon にて実施します。
▶ キャンペーン対象商品
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV
詳細を見る :
■ 車内が“もう一つのスクリーン”に変わる AI Box
近年、車で過ごす時間は単なる移動ではなく、音楽を聴いたり、ナビで景色を探したり、ちょっとした映像を楽しむ“自分の空間”として見直されつつあります。
GetPairr AI Box 2.0 は、その時間をより豊かにするために開発された Android 搭載のスマートデバイス。
車の USB ポートに差し込むだけで、YouTube・Netflix・Amazon Prime Video・Google Maps・Spotify など、日常で使い慣れたアプリを車載画面で利用できるようになります。
普段の生活に寄り添いながら、気取らずに毎日のドライブに溶け込む。
そんな存在を目指して作られました。
■ 「3つのシステム」搭載で、どんなスマホでも自然につながる
GetPairr AI Box 2.0 は、以下の 3 つのシステムを内蔵。
車とスマホの組み合わせが変わっても、乗るたびに自動で最適なモードに切り替わります。
Android システム（単独で動作）
ワイヤレス CarPlay（iPhone）
ワイヤレス Android Auto（Android）
家族で車を共用している場合や、スマホを買い替えた時でも設定変更がほとんど不要。
“乗るだけでつながる”感覚が、多くのユーザーから支持されています。
■ Google Play 対応で、自分仕様に育てられる AI Box
GetPairr AI Box 2.0 は Google Play 正式対応。
アプリの追加・整理・アップデートも自由にできます。
・旅先の天気アプリをいれる
・子どもと見る動画サービスを追加する
・仕事中は地図アプリと音楽アプリだけにまとめる
など、生活スタイルに合わせて“車内の使い方”を自分で作れる点も特徴です。
■ 8コアCPU × 4GB + 64GB、ストレスの少ない動作
PCS55 には以下を搭載：
8コアプロセッサ（最大2.0GHz）
4GB RAM + 64GB ROM
デュアルバンド Wi-Fi（2.4GHz／5GHz）
Bluetooth 5.0
アプリの起動、動画の読み込み、ナビの切り替えがスムーズで、運転中でもストレスがありません。
また microSD（最大256GB）にも対応しており、オフライン動画を保存するユーザーにも好評です。
■ 車内で共有する楽しさ。“買一送一”ならではの価値
今回のキャンペーンでは、PCS55 を 2台カートに入れるだけで1台無料 という、年末だけの特別な内容となっています。
1台は家族用に、もう1台は自分の車に。
友人と一緒に購入してシェアするのもおすすめです。
動画や音楽だけでなく、旅の計画を車で一緒に立てたり、地図アプリを使って知らない道を冒険したりと、AI Box は「共有する楽しさ」を広げてくれます。
今の季節ならではの買い方ができるのも、この企画の魅力です。
スマホと車をつなぐだけの簡単セットアップ
ナビと動画を同時に表示できる便利な分割モード
お使いのお車とスマートフォンの組み合わせを、事前にご確認ください
■ キャンペーン概要
期間：2025年 12月10日 ～ 12月15日
内容：対象商品を2個カートに入れると、自動で“買一送一”が適用
対象商品：GetPairr AI Box 2.0
Amazon 商品ページ：
この冬、車内時間をもっと快適にしてみませんか？
GetPairr AI Box 2.0 が、ドライブに新しい楽しさを添えてくれるはずです。
年末の慌ただしさの中でも、車に乗る時間は、少しだけ静かで落ち着いた“自分の空間”。
その時間に寄り添うために作られた GetPairr AI Box 2.0 を、ぜひこの機会にお試しください。
12/10～12/15 の期間限定、買一送一キャンペーンはこちらから：
GetPairr AI Box :
🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！
万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩
