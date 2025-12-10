Penguin Solutions、次世代HPC向けにSMART Modular DDR5 SODIMMメモリ製品ラインを拡大



― 新たに64GB DDR5-6400 ECC CSODIMMを発表 ―

高容量のDDR5-6400 ECC CSODIMMが、産業・エッジ・通信分野向けに堅牢な性能と拡張温度サポートを提供

台灣新北市--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 高性能コンピューティング（HPC）およびAIインフラストラクチャーソリューションのリーディングプロバイダーであるPenguin Solutions, Inc.（Nasdaq：PENG）は、このたび、同社の幅広いDDR5 SODIMM製品ラインに新たに加わるSMART 64GB DDR5-6400 ECC CSODIMMメモリモジュールを発表しました。

この新モジュールは、産業機器、エッジ機器、通信およびネットワークシステム向けの高性能コンピューティング用途を想定して設計されており、商用温度（C-temp）と産業温度（I-temp）の両オプションを備え、過酷な環境下でも信頼性の高い動作を実現するよう設計されています。小型のCSODIMMフォームファクタは、高密度かつ高速帯域幅を提供し、ECC（エラー訂正機能）による高い信頼性を実現することで、次世代プラットフォームに求められる厳しい要件に応えます。

Penguin Solutionsの統合メモリDRAMプロダクトマーケティングディレクターであるArthur Sainio氏は次のように述べています。「64GB DDR5-6400 ECC CSODIMMの追加により、SMARTの堅牢で高性能なメモリソリューションにおけるリーダーシップはさらに強化されます。産業・ネットワーク分野のお客様には、非常にコンパクトなDDR5 SODIMMデザインにおいて、高容量と広温度帯サポートの両方をご利用いただけるようになりました。」

このCSODIMMには、クロック信号の再生成・増幅を行うCKD（クロックドライバ）が搭載されており、高速動作時の信号整合性・同期タイミングを維持し、エラーの低減に寄与します。

今回64GBの容量追加により、SMARTのDDR5 SODIMMファミリーは16GB～64GBに拡大し、16GB、32GB、48GB、そして新たに64GBの各容量に対応します。これにより、システム設計者は用途に応じて最適なメモリ容量と性能プロファイルを柔軟に選択できます。

SMART 64GB DDR5-6400 ECC CSODIMMの主な特長

・容量：64GB（DDR5 SODIMMラインアップを16GB～64GBに拡大）

・データレート：最大6400 MT/s

・ECCサポートにより信頼性向上

・コンパクトなCSODIMMフォームファクタにより省スペース設計に対応

・C-tempおよびI-temp提供により、過酷な環境での使用が可能

新しいDDR5-6400 ECC CSODIMMのサンプル出荷はすでに開始されています。詳細はwww.penguinsolutions.com内の「当社の製品 - 内蔵メモリ」をご参照ください。

SMART Modular Technologiesは、Penguin Solutions, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。

Penguin Solutions, Inc.について

SMART Modular Technologies（Penguin Solutionsブランド）は、現代の先端メモリ技術から標準・レガシーのDRAMおよびフラッシュストレージ製品に至るまで、幅広い統合メモリソリューションの設計・開発・高度なパッケージングを通じて世界中の顧客の高性能コンピューティングを支えています。詳細はwww.penguinsolutions.comをご参照ください。

