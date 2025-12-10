株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、英語を「勉強」としてではなく、日常の中で無理なく続けたいと考える方に向けて、無料オンラインセミナー「英語手帳＆日記」のはじめかたを、2025年12月17日（水）に開催いたします。本セミナーでは、「英語手帳」シリーズの著者であり、英語教材プロデューサーとして多数の英語学習教材を手がけてきた有子山博美（うじやまひろみ）氏が登壇。英語で手帳や日記を書くことに興味はあるものの、「何を書けばいいか分からない」「続かない」と感じている方に向けて、英語を書くことを“学習”ではなく“習慣”として楽しむための考え方と、今日から実践できる活用法を分かりやすく解説します。QQEnglishの受講生はもちろん、英語学習をやり直したい社会人の方や、2026年に向けて新しい英語習慣を始めたい方など、どなたでも無料でご参加いただけます。

セミナー概要

https://www.qqeng.com/blog2/event/43168/

・テーマ：「英語手帳＆日記」のはじめかた・開催日時：2025年12月17日（水）19:00～20:00（日本時間）・開催形式：Zoom（オンライン／事前登録制）・参加費：無料・申込方法：事前登録（Web フォームから）・ウェビナー詳細・申込ページ： https://qqenglish20251217.peatix.com/・備考： - Zoom アプリの事前インストール推奨 - セミナー中録画を行いますが、参加者の映像・音声は希望者以外表示されません - 内容・時間・形式は予告なく変更される可能性があります

こんな方におすすめ

・英語で手帳や日記を書くことに興味がある方・2026年は英語で書く楽しさを味わいたい方・英語日記を続けることで英語のスキルをアップしたい方

登壇者プロフィール

神戸市外国語大学英米学科を卒業後、学習ソフト制作会社にて数々の社会人向け英会話ソフトを企画制作。 留学経験なしで英検1級・TOEIC990点(満点)を達成するとともに、映画や海外ドラマの”生の会話”を活用して英語運用力を磨く。現在はメルマガ、LINE、Instagram、書籍を通じて英語学習関連の情報を提供している。 著書に『英語手帳』シリーズ(IBCパブリッシング)、『使えるフレーズがどんどん頭に入る!シミュレーション英会話』(デルタプラス)、監修に『解きながら楽しむ 大人の英語日記』(くもん出版)などがある。

・英語手帳2026▼英語手帳公式サイトhttps://ibcpub.co.jp/eigotecho/

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループはフィリピン人教師を正社員として採用し、「To be the gateway to the world」というミッションを掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での英会話学校を展開しています。QQEnglish／QQキッズ／QQジュニア／Boost Coaching／CampusTopのオンライン英会話サービスは、世界累計で80万人（2025年7月時点）を超える生徒が利用。子どもから大人まで幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイトhttps://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズhttps://www.qqeng.com/qqkids/中学生専門オンライン英会話サービス QQジュニアhttps://www.qqeng.com/lp/qqjunior/英語コーチング「Boost Coaching」https://www.qqeng.com/coaching/小学生向けオンライン英語専門学校「CampusTop」https://www.qqeng.com/lp/jpcampustop/【問い合わせ先】メール：qqe_pr@qqeng.com担当：岩田・西牧