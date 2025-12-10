ジュエリーブランド「norme（ノーム）」を展開するコスチュームユニオン株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：杉原 裕一）は、Holiday Collection「numbering series」および数量限定アイテム「quartz ring」を現在展開しております。ホリデーシーズン本番を迎える12月、ギフト需要の高まりとともに両シリーズへの注目が集まっています。

「numbering series」は、数字に込めた記憶や願いを“纏う”ことをテーマにしたコレクション。大切な人とのつながりや、自身の節目となる数字を日常のスタイルに取り入れられるジュエリーとして人気を集めています。柔らかなニュアンスを残した有機的なラインとテクスチャーを施し、0.1mm単位で設計された繊細な仕上がりが特徴。ご自身へのご褒美としてはもちろん、贈り物としても選ばれています。Limited Edition「quartz ring」は、透明度の高いクォーツにオリジナルカットを施し、Silver925と組み合わせて製作した特別仕様のアイテム。天然石リング特有のクラシカルな印象に、あえてインダストリアルで未来的な空気を纏わせ、どんな装いにも馴染むクリアな輝きが魅力です。数量限定のスペシャルピースは、専用のベロアBOXにて提供いたします。また、ホリデーギフトラッピングをご用意しております。大切な方への贈り物が、特別なひとときとなりますように。

コレクション概要

〈numbering series〉・numbering necklace・numbering mini necklace・numbering pierce（1P）・numbering ring〈Limited Edition〉・norme quartz ring

About “norme（ノーム）”

norme は、素材の美しさと0.1mm単位の造形バランスを追求する、ミニマルジュエリーブランド。ブランド名はフランス語の “基準” に由来し、余白を生かした静かな佇まいと機能的なミニマルデザインを特徴としています。日常の装いに自然と溶け込みながら、身につける人の個性をさりげなく引き立てるジュエリーを展開しています。

Store Location

▷ Maison Soierie Ginza Mitsukoshi銀座三越3F “Le PLAYCE”Tel.03-6263-2337▷ Maison Soierie Nagoya Takashimayaジェイアール名古屋タカシマヤ4FTel.052-566-8294▷ Maison Soierie Osaka Nakazaki大阪市北区中崎2-3-7Tel.06-7505-4886Open.12:00～20:00▷ norme Aoyama東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-BTel.03-6427-7568Open.11:00～19:00

Online Store

Soierie Online Store▷https://soierie.net/Soierie “ZOZOTOWN” Store▷https://zozo.jp/shop/soierie/Soierie “Tmall Global” Store▷https://soierie.tmall.hk/