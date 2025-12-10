吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したスパイスカレー専門店「スパイスカレー辰」が2025年12月5日、東京・中目黒にオープンしたことを報告します。店主はレストラン10年、ホテル3年の計13年の厨房経験を持つ料理人。本店の特徴は、「肉の種類ごとに旨みの抽出方法を変え、最大の旨さを引き出す肉特化型カレー」であること。昼3時間だけの営業にすることで、「毎日、仕上がりのベストだけを出す」 というスタイルを徹底しています。

主力メニュー（3種）

・ジャワビーフカレー（1,100円）牛スネ肉を繊維が崩れ始める直前まで3時間じっくり煮込んだ旨みの塊。コラーゲンがじっくり溶け出した旨味と南国風スパイスの辛さとチャツネの甘さが印象的。スパイスの香りに負けず、肉の深みが前面に出る重厚な一皿。・ポークスペアリブカレー（1,100円）スペアリブの骨と脂から抽出する濃厚な豚の旨み。スペアリブを白ワインビネガーで一晩漬け込み、さっぱりとした酸味に炒め玉ねぎの甘みが重なり、スパイスが重なり味が徐々に深くなる層構造が特徴。・スパイシーチキンカレー（1,000円）手羽肉の骨髄×スパイスで香りを食べる構成手羽肉を使用し、骨髄の旨みをスパイスとまるまる1個分の飴色たまねぎに移すよう設計。軟骨までコリコリと食べられる美味しさ。しっかりスパイシー。

店舗情報

店名：スパイスカレー辰オープン日：2025年12月5日所在地：〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-15-4 第2山本ビル102（BAR102内）アクセス：中目黒駅・祐天寺駅より徒歩圏営業時間：11:00～14:00定休日：不定休Instagram https://www.instagram.com/heihechenwu/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/