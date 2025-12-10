ニューヨークのストリートでは、最新トレンドよりも“原点”に目を向ける動きが広がっています。100年以上の歴史を持つエルメスの「オータクロア」が、静かに脚光を浴びているのです。エルメスのヴィンテージアイテムを取り扱う「H3VINTAGE（エイチスリーヴィンテージ）」（運営：株式会社Tieel、本社：東京都中央区）は、この現象を「過去の商品ではなく、現代のラグジュアリーに対する価値観の変化」として捉え、オータクロアの魅力とスタイリングを新たな視点で提案します。

■ 街角のアンチテーゼ

最新のトレンドが次々と変化していくニューヨークの街角。 その中で、ひときわ異彩を放つ光景がありました。それは、煌びやかな新作バッグでも、目立つロゴでもありません。 ラフな装いに合わせて抱えられていたのは、100年以上の歴史を刻むエルメスの原点「オータクロア」。その姿は、単なるファッションスナップを超え、 現代のラグジュアリーに対する静かなアンチテーゼにも見えます。――あえて不均衡なほどの大きなレザーを抱えること。 ――機能性や利便性を脇に置き、「重厚な歴史」をまとうこと。H3VINTAGEは、そこにある意志をこう定義します。それは、着飾ることを超えた「アティチュード（姿勢）」の表明である。

■ 荷物ではなく、「存在感」を運ぶバッグ

オータクロアが誕生したのは1892年。 馬具を収納するためのバッグとして生まれました。現代の生活では「便利」とは言えないかもしれません。 しかし、圧倒的な容量と職人技による重厚さは、持つ人の“演じる力”を試すかのように機能します。まるで、言葉少なくスクリーンを支配する俳優のように。オータクロアは、持つ人のスタイルを消すのではなく、むしろその輪郭を美しく浮かび上がらせます。誰かの真似でもなく、流行を追うのでもない。 ただそこに「在る」という強さ。H3VINTAGEが提案したいのは、そんな「主役」のためのヴィンテージです。

■ H3VINTAGE Collection

H3VINTAGEでは、時を経ても色褪せない「オータクロア」の希少なコレクションを展開しています。使い込まれたレザーの表情。 現行品にはないディテール。 そのすべてが、次の持ち主との物語を待っています。人生という映画のワンシーンを飾る、生涯のパートナーとして。 その「重み」を、ぜひ店頭でお確かめください。

【H3VINTAGE オータクロア・コレクション】

