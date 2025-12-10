スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区）が日本総代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX® SPORTS」は、「一般社団法人日本MMA審判機構(JMOC)」が主催する格闘技イベント「JMOC MMA オープンキャンパス in 沖縄」（2025年12月21日(日)沖縄開催）の公式サポーターに就任することが決定いたしました。

イベント概要

国内最高峰の格闘技団体「RIZIN」のヘッドレフェリーや選手のハンドラッピングを担当する方など、格闘技に携わる様々な方とプログラムを通じて交流できる注目のイベントです。本イベントは、初心者や子ども、格闘技未経験者を含む幅広い層にMMA／格闘技の魅力を知ってもらう入り口を提供することを目的としており、「RDX® SPORTS」はその取り組みに共感し、公式サポーターに就任いたしました。■開催概要日時：2025年12月21日（日） 11:00～14:30 会場：docomo howlive Urasoe（浦添パルコシティ 2F）主催：一般社団法人日本MMA審判機構（JMOC） 協力：THE BLACK BELT JAPAN OKINAWA / RIZIN FIGHTING FEDERATION ■プログラム内容・JMOCハンドラップ講習会〈基礎編〉（11:00～13:00／有料） 講師は、RIZINで選手のハンドラッピングを担当するJMOC認定オフィシャル。初心者～上級者まで、拳・手首の保護とパフォーマンス支援を学ぶ機会。・うちなーキッズ・ミート＆グリート（12:00～13:30／無料） 沖縄出身格闘家を招いた子ども向けイベント。お菓子配布やゲームを通じて、格闘技の魅力を子どもたちへ。・トークセッション（レフェリー／ジャッジ講習）（13:30～14:30／無料・事前登録制） RIZINヘッドレフェリー、ジャッジ、そして県内出身の著名なMCによるMMAルール解説。観戦者・ファンの「見る目」を高める内容。■イベントページ https://note.com/mmaofficials_jp/n/n39f65e61f14a

公式サポーターとしてRDX製品を提供。ハンドラップ講習会受講者全員に進呈！

公式サポーター就任の一環としてRDX製品を提供いたします。提供したRDX製品は、今回のイベント内で開催される「JMOCハンドラップ講習会 in沖縄」の受講者全員に受講記念品として進呈されます。講習会受講後も、日頃の練習や生活の中で、信頼性の高いギアを使い、初めて格闘技に触れる方や子どもたちが、本格的なハンドラッピングの知識を身に着ける第一歩として、ハンドラッピングの魅力を感じてほしいと願っています。今後もRDX®SPORTSは、格闘技イベントや講習会、アマチュア支援などを通じて、MMA／格闘技コミュニティを盛り上げ、安心を支えるギアの提供を続けてまいります。また、今回のようなスポンサーシップをはじめ、より多くの団体・イベントとの協働を模索し、格闘技の普及と発展に寄与していく所存です。■主催者コメント(JMOC事務局)この度、RDX JAPAN様にJMOCの活動理念にご賛同いただき、強力なご支援のもと、JMOC沖縄イベントを開催できることに、深く感謝申し上げます。今回ご提供いただく信頼性の高いRDX製品は、受講された皆様が日頃の練習や生活の中で常に共にできるアイテムです。格闘技に初めて触れる方々や子どもたちが、この質の高いギアを使うことを通じて、ハンドラッピングの重要性を日々実感し、さらに本格的なギアや技術への興味を持つ確かな第一歩となることを願っております。JMOCは、今後もRDX JAPAN様と連携し、格闘技コミュニティの健全な発展と、競技の普及に全力を尽くしてまいります。■提供内容RDXバンテージ ハンドラップ 21個 https://rdxsports.jp/products/rdx262

JMOC（日本MMA審判機構）について

JMOC（日本MMA審判機構）はMMAの現役審判員やこれから審判員を目指す人たちのためのネットワークです。MMA審判員を養成・育成するシステムの必要性があるなか、プロモーションから独立した中立の第三者機関として、多くの審判員を育成し、数々の大会に輩出してきました。審判員の技量の向上に取り組み、MMA競技の安全かつ公正な競技運営に貢献しています。

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

https://www.mmaofficials.jp/

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsportsjapan.info/・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/「RDX® SPORTS」のAmazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/