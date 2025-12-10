株式会社Tieelが運営する買取専門店「おもいお」は、2025年12月2日に英ロンドンのオークションにて「ファベルジェの卵」が宝飾市場最高額となる約47億円で落札されたことを受け、国内外での宝飾品需要の高まりに対応するため、ダイヤモンドおよび宝石（カラーストーン）の査定体制を強化いたします。

■背景：史上最高額47億円での落札が示す、宝飾品市場の活況

https://omoio.co.jp/column/faberge-egg-auction-record-jewelry-value

2025年12月2日、英ロンドンのクリスティーズで開催されたオークションにおいて、ロシア皇室ゆかりの宝飾品「ウィンターエッグ（1913年製）」が出品され、約2,290万ポンド（約47億円）で落札されました。

これはファベルジェの卵としての落札史上最高額を大幅に更新する記録です。この作品は、水晶（ロッククリスタル）に約4,500個ものダイヤモンドが埋め込まれた歴史的傑作であり、予想落札価格を上回る結果となりました。

このニュースは、単なる骨董品の売買にとどまらず、「質の高い宝石や貴金属の資産価値が、世界的に再評価されている」ことを示唆しています。特に、円安や金相場の変動が続く現在、国内においても「自宅に眠る宝石の価値を知りたい」というニーズが急増しています。

■国内市場の動き：査定需要が増加

今回の落札結果を背景に、国内でも宝飾品に対する関心が高まり、査定や相談件数が増加しています。特に、遺品整理・相続・資産の見直しなど、生活の転機に伴うニーズが高まっている傾向です。為替の変動を踏まえ、保有資産を売却して現金化する動きも継続しています。査定対象となる宝飾品は、金やプラチナ、ダイヤモンドだけではありません。ファベルジェの卵のように、伝統的な工房で制作された作品や、特定のデザイナーが関与した作品は、歴史的背景や作家性が価値に反映されることがあります。そのため、単純な重量やカラット数では判断できないケースが増え、専門家による評価が求められているのです。

■宝石の価値を適正に評価する、専門家による確かな査定

「おもいお」には、宝石学の国際的権威であるGIA（米国宝石学会）認定の資格「GIA-GG」を持つ専門鑑定士が在籍しており、一石一石の「本来の価値」を総合的に評価できる体制を整えています。

一般的な買取店では、宝飾品の「重量（貴金属価格）」のみで価格が決定されるケースも少なくありません。しかし、ウィンターエッグのような優れた宝飾品には、素材の重さだけでは測れない価値があります。

当店では、金・プラチナといった貴金属の価値はもちろんのこと、色・透明度・カット・処理の有無といった宝石の品質、さらにデザイン性やブランドとしての希少性までを含めた「多角的な基準」で査定を行います。これまでに30,000点以上の買取実績があり、Google口コミでは500件以上・平均4.8（2025年12月時点）という高い評価をいただいております。「丁寧に説明してくれて安心できた」「想像以上の価格になり驚いた」というお声も多く、初めての方や相続されたジュエリーをお持ち込みになる方にも安心してご利用いただいています。また、鑑別書・鑑定書が見当たらないダイヤモンドや宝石、チェーン切れや石取れなどで壊れてしまったジュエリーであっても、専門家の目利きにより適正な査定が可能です。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「今回の『ウィンターエッグ』が約47億円という史上最高額で落札されたニュースは、単なる素材の価値を超え、優れたデザインや歴史的背景を持つ『宝飾品としての芸術的価値』が世界的に再評価されていることを象徴しています。日本国内においても、デザインが古いからと眠らせたままのジュエリーや、譲り受けたものの詳細が分からない宝石が多く存在します。しかし、今回のニュースが示す通り、時を経ても輝き続ける『本物』の価値は色あせることがありません。 特に近年の市場では、貴金属の重さだけでなく、デザインの繊細さや希少性が評価額に大きく影響するケースが増えています。だからこそ、私たち専門家による総合的な目利きは不可欠です。『古いから』『壊れているから』と判断してしまう前に、ぜひ一度拝見させてください。お客様自身も気づかれていない、そのジュエリーの本来の価値を私たちが責任を持ってお伝えします。」

■買取専門店「おもいお」について

高額取引が注目されるファベルジェ作品に限らず、宝飾品の価値は、素材だけでなく背景や作り手によって左右されます。

おもいおでは、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルドなどの宝石、金・プラチナ製品、ブランドジュエリーまで幅広い査定に対応可能です。査定にかかる費用やキャンセル料は一切なく、価値を確かめたいという場合にも安心してご利用いただけます。

国際市場の動きを背景に、国内でも手元の宝飾品の価値を確かめる相談が増えています。

・店頭査定（銀座／心斎橋）・宅配査定（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

■おもいお営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C■おもいお 東京銀座本店所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F■おもいお 大阪心斎橋店所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8■会社概要社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp