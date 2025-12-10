株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、丸亀市が推進する企業版ふるさと納税制度「ふるさと丸亀応援寄付金」へ寄付を行いました。本寄付は、内閣府から地域再生計画として認定を受けた「第3期丸亀市未来を築く総合戦略推進計画」に基づく事業のうち、「スポーツや文化を通じたまちづくり」に位置づけられた取り組みを対象とするものです。当社は地域のスポーツ環境の充実を願い、市民がより豊かに文化や交流を楽しめるまちづくりを応援したいという想いから今回の寄付を実施しました。寄付対象となる具体的な事業内容は公開されている範囲での支援となりますが、地域の持続的な発展に貢献する取り組みとして位置づけています。今後もRyuki Designは、デザイン事業を通じた価値提供に加えて、地域社会を支える活動にも継続的に取り組んでまいります。

丸亀市への寄付を実施した背景

地域社会の持続的な発展を支える取り組みとして、全国各地で自治体が推進する地域再生計画への関心が高まっています。丸亀市においても、内閣府認定を受けた「第3期丸亀市未来を築く総合戦略推進計画」に基づき、地域の魅力を将来にわたって高めるための多様な事業が展開されています。株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）は、この中でも特に市民生活に身近であり、人々の活力を生み出す「スポーツや文化を通じたまちづくり」に深い共感を抱き、企業版ふるさと納税制度を通じて寄付を行うことを決定しました。当社は、日頃よりランディングページ制作やデザイン事業を通じて多くの企業の価値発信を支援していますが、社会全体の活力を高める活動にも貢献したいという想いを持ち続けてきました。スポーツや文化は地域の人々をつなぐ重要な要素であり、子どもから大人まで幅広い世代が交流し、豊かな体験を共有できる基盤となります。こうした領域の充実は、地域の魅力向上に直結すると考え、今回の寄付がその一助になればと願っています。また、企業版ふるさと納税を活用した支援は、自治体の事業推進を後押しし、地域資源の活用や将来世代に向けた基盤整備を進める上で有意義な手段です。Ryuki Designは今後も、企業としてできる形で地域の取り組みを支え、より良い社会づくりに寄与したいと考えています。

地域貢献の取り組みを継続する方針

https://www.city.marugame.lg.jp/site/furusatomarugame/1304.html

株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）は、デザイン事業を中心に多くの企業の価値創造を支援してきましたが、その活動の根底には「社会に必要とされる存在でありたい」という理念があります。今回の丸亀市への寄付は、自治体が目指す地域づくりに企業として関わり、未来を担う世代のためにできることを実行するという姿勢の表れです。当社は今後も、地域社会の課題に寄り添い、持続的な発展に寄与できる取り組みを続けていきたいと考えています。地域への貢献は一度きりの支援ではなく、時間をかけて取り組むことで大きな成果をもたらすものです。スポーツや文化を通じたまちづくりは、継続的な支援によって市民が安心して活動できる環境が整い、地域全体の活力向上につながります。当社は、自治体や地域の皆さまと共に未来を築いていく姿勢を大切にし、今回の寄付をきっかけに、より多くの地域支援の可能性を模索していく方針です。また、デザイン会社として日々さまざまな企業のLP制作やデザイン構築に携わるなかで、地域や社会に根ざした価値づくりを担う機会も増えています。企業の魅力を正しく伝えるためのデザインを追求する一方で、社会貢献にも積極的に関わることは、当社が目指す「人に寄り添うデザイン」「未来に残る価値の創造」と深くつながっています。これからも、持続可能な社会づくりに貢献できる企業であり続けるために、地域支援や社会的活動を継続的に推進してまいります。

株式会社Ryuki Designについて

株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）は、売上向上を目的とした制作支援を提供しており、デザイン構成の作成からコーディングまでを一貫して対応しています。主なサービスとして、ランディングページ（LP）制作、楽天市場ページ制作、広告用バナー制作、スタジオレンタルによる商品・人物撮影、そしてデザイン修正指示システム「mitekaku（ミテカク）」の運営を行っています。また、12月8日よりスワイプ操作に最適化したLP制作システム「SwipeLP+」の提供を開始し、モバイルユーザーに寄り添った新しいLP表現の強化にも力を入れています。

https://newscast.jp/news/1986744

LPや楽天のデザイン制作は年間600件超、累計取引社数は3,300社超（2025年10月時点・自社集計）という実績を持ち、多くの企業の価値発信や成果向上を支援してきました。今後もより良いデザインと制作体制を通じて、企業の成長と魅力づくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数3,300社以上 ※2025年12月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/