タイ北部の山岳民族地域で幼児教育を支えるため、12月に日本人スタッフが800kmチャリティサイクリングを実施NGO「アークどこでも本読み隊（Always Reading Caravan／代表：堀内佳美）」は、2025年12月16日から27日まで、バンコクからチェンマイ県プラーオ郡まで約800kmを走行するチャリティツーリングを実施します。本企画は、タイ北部に暮らす山岳民族の子どもたちに、継続的な幼児教育と給食を届けるための寄付を募ることを目的としています。

★背景：多民族地域に残る教育格差

タイ北部の山岳地域には、アカ族、カレン族など10を超える民族が暮らしでいます。地理的要因から自宅から学校へ通えないため、小学校入学と同時に寄宿舎での生活が始まります。その際、母語とタイ語の違いから初期教育でつまずく子どもが多く、教育の入り口に立てない幼児が少なくありません。アークどこでも本読み隊は、こうした課題を抱える地域で、・幼児教育センター「太陽の家」「えがおの家」の運営・農村地域での読み聞かせ・移動図書館活動 ・障害のある人も含めた識字教育 ・学用品や給食の支援などの支援を行ってきました。同団体の２か所のセンターには、現在、2～6歳の子どもたち22名が通っています。しかし、施設の老朽化、給食費の不足、教員給与の確保など、運営に必要な資金が慢性的に不足しており、継続的な支援が求められています。

★“走る寄付活動”というタイ独自の文化を活用

今回のリアルファンディング活動では、タイで広く知られる「寄付を募りながら走行するチャリティスタイル」を採用します。善行・喜捨精神をベースとした仏教徒が95％を占めるタイでは、善因善果を期して、寄付を行うことは日常的なことです。ひとところに留まらず、こちらから走って出向いていくことで、沿道の市民から寄付を受け取る、いわば“走る募金箱”のような仕組みです。この文化を背景に、注目を浴びにくい山岳民族の子どもたちの現状を、出会った人に知ってもらい、支援を募ります。加えて、タイの寄付プラットフォーム「Taejai.com」と、日本の寄付プラットフォーム「コングラント」を用いて、日タイ両国からのオンラインでの支援を募り、国境を越えた二国間型の寄付活動を目指します。日本でのクラウドファンディングでは、同時にこのような文化がタイにあることを知ってもらう機会にもなると考えています。

★企画を担う日本人スタッフ

本チャリティツーリングと両国でのクラウドファンディング企画スタッフ・タイ北部で長年教育支援を行ってきた代表・堀内佳美・自転車を活用した社会活動を続けるサイクリスト・あいばかおり 両名は現在タイに滞在、タイ人スタッフや教育センター関係者と連携しながら事前準備中。

★寄付金の使途

目標額は 200万円（約40万バーツ）で主な使途は以下・老朽化した幼児教育センターの修繕・年間の給食費・教員給与をはじめとする運営費幼児教育の安定は、家庭環境が厳しい子どもたちにとって、安心できる日常と、将来の学習基盤につながる重要な支援となります。

★日本でのクラウドファンディング

日本側でのクラウドファンディングサイトはこちらになります。https://congrant.com/project/arcbookworm/19842

★山岳民族地域の幼児教育を支えるチャリティツーリングの概要

・日程： 2025年12月16日～27日（予定）・区間： バンコク → チェンマイ県プラーオ郡（約800km）・主催： アークどこでも本読み隊（Always Reading Caravan）・寄付目標： （リアルファンディングのタンブン・ツーリングと 両国でのクラウドファンディングを合わせて）200万円・支援対象： 山岳民族地域の子ども（2～6歳）約22名

★代表堀内佳美のコメント

幼児期の教育支援は、その後の学びや生活を左右します。山岳地域の子どもたちが健康的に暮らし、安心して学校に通える場を守りたい。その思いで今回の活動を企画しました。ツーリングをすると伝えた方々から、スタート前にもかかわらずたくさんのご支援をいただき、すでに第一目標額に届く勢いです。ここでとどまらず、ネクストゴールまで達成したいので、みなさまのご支援をお待ちしております。

★団体概要とお問い合わせ

団体名： アークどこでも本読み隊（Always Reading Caravan / Rang Mai Library）所在地： 169 Moo.6, Tambon Wiang, Phrao, Chiang Mai 50190 Thailand代表者： 堀内佳美設立： 2010年活動内容： 移動図書館、幼児教育センター運営、識字教育支援、文化交流活動TEL：+66 83 542 7283 （日本語・タイ語・英語）E-mail：japanese@alwaysreadingcaravan.org