岩手進学コンサルタント(所在地：岩手県盛岡市津志田中央1-10-22 パークストリート1-101、代表：渋川 哲彦)は、2025年12月10日(水)、中学生・小学生向け学習支援プラットフォーム『Lexoria(レクソリア)』をリリースいたします。

■ 『Lexoria(レクソリア)』開発の背景

「冬期講習に通わせたいが、費用が高額で難しい」

「部活が忙しく、決まった時間に塾へ行けない」

現場で多くの保護者様の声を聞いてきた進学コンサルタントが、これらの悩みを解決するために開発しました。

■ サービスの主な特徴

1. 総問題数21,512問の「圧倒的な演習量」

小学生(国語・算数・理科・社会・英語)、中学生(英語・数学・国語・理科・社会)の主要5教科を対象に、合計21,512問を収録しています。

一問一答形式の基礎ドリルを中心に、語彙・文法・計算・歴史用語・英単語など、入試対策に必要な基礎～標準レベルの問題を幅広くカバーしています。(現時点で、長文記述問題や複雑な図形問題などは含まれておりません)





2. 学習指導要領に沿った単元構成

単元構成は、文部科学省の学習指導要領を参考に整理しています。

学校の教科書や授業の進度に合わせて学習できるため、日々の予習・復習はもちろん、定期テスト前の範囲学習にもスムーズに対応可能です。





3. 学年をまたいだ「さかのぼり学習」(対象プランのみ)

中学生の学力不振の原因が、小学校内容の理解不足にあるケースは少なくありません。

Lexoriaでは、割合・速さなどの小学校重要単元について、必要に応じて小学生向け問題に戻って復習できるようにしています。

この「さかのぼり学習」は、小学生と中学生の内容をあわせてご利用いただけるプラン(小中フルセットなど)をお申し込みの方を対象とした機能です。





4. デバイスに合わせた使い分け

無料体験版は、スマートフォン・タブレットでの利用を前提としたレイアウトになっており、通学途中やスキマ時間でも手軽に学習できます。

有料プランでは、PCの大きな画面からも利用できるよう調整しており、自宅での集中学習や自習室での学習にも対応しています。ご家庭の学習環境に合わせて、スマートフォン・タブレット・PCを使い分けることができます。





■ リリース記念キャンペーン概要

12月10日(水)からの無料公開期間に合わせ、2026年3月31日までの利用権をお得に購入できる先行登録キャンペーンを実施します。

塾の冬期講習との併用や、冬休みの自宅学習用として、導入しやすい価格設定といたしました。





【無料体験期間】

2025年12月10日(水)～12月22日(月)

対象：期間中にWebサイトよりアンケートに回答された方全員





【超早割】先行プラン(12月16日(火)お申し込み分まで)

以下の期間中は、通常価格の半額でご登録いただけます。





・中学生5教科パック：通常19,800円 → 9,900円(税込)

※月額換算 3,300円

・小学生5教科パック：通常16,500円 → 8,250円(税込)

※月額換算 2,750円

・小中フルセット：通常33,000円 → 16,500円(税込)

※月額換算 5,500円





★兄弟・姉妹での利用OK！追加料金なしでご共有いただけます。





※12月17日(水)以降は「早割価格(25％OFF)」、12月26日(金)以降は「通常価格」となります。









■ 開発者コメント(岩手進学コンサルタント 代表)

進学指導の現場では、「塾に行かせたいが、費用が高額で難しい」「部活や送迎の関係で、決まった時間に塾へ通わせるのが難しい」といった声を多く耳にしてきました。





Lexoria(レクソリア)は、そうしたご家庭でも、自宅にいながら主要5教科の土台をしっかり固められるようにしたい、という思いから生まれたサービスです。





約22年間にわたり学習塾の現場で生徒たちを指導してきた経験から、「ここができるかどうかで点数の差がつく」という重要ポイントはある程度共通していると確信しています。

Lexoriaでは、そうした基礎～標準レベルの重要単元を中心に問題を収録し、自宅でも十分な演習量を確保できるよう設計しました。





まずは無料体験期間中に、21,512問という演習量と、学校の授業と大きくずれない単元構成の使いやすさを実感していただければ幸いです。









■ サービス概要

サービス名： Lexoria(レクソリア)

提供開始日： 2025年12月10日

URL ： https://iwate-shingaku-consul.com/lexoria-info/









■会社概要

会社名 ：岩手進学コンサルタント

所在地 ：岩手県盛岡市津志田中央1-10-22 パークストリート1-101

代表者 ：渋川 哲彦

事業内容：学習支援業務