日常のあらゆるシーンで手荒れや指先の負担を軽減するために開発された極薄0.11mmの使い捨て指サックを発売いたしました。

本商品は、家事や洗い物、ケア作業の際に「指先だけを守りたい」という声から誕生した新しい指先保護アイテムです。





■ 指先だけを守る、新しい選択肢

ゴム手袋は「ムレる」「作業しにくい」などの不満が多く、一方で素手のままでは指先のひび割れやあかぎれが悪化しがちです。

本商品は、必要な部分である“指先だけ”をピンポイントで保護することで、以下を同時に実現しました。





・素手のような感覚をキープ

・水・汚れ・薬品などの侵入をしっかりブロック

・スマホのタッチ操作も快適

・細かい作業・調理・ガーデニングなどにも対応

“もう一枚の肌”のように指先にぴったりフィットし、日常の不快感を大幅に軽減します。





■ 極薄0.11mmの高機能ニトリル素材

本製品は、医療現場でも使われるニトリル製を採用。

天然ゴム不使用のため、アレルギーやかぶれが起こりにくく、ゴム特有の臭いもありません。

さらに、ISO認証工場で生産され、食品衛生法に基づく検査もクリア。

衛生面にこだわる方でも安心してご使用いただけます。





■ 看護師も推薦「荒れやすい指を守ってくれます。」

医療・介護の現場で手荒れに悩む方は多く、看護師 谷野 さおりさんからも以下の推薦コメントをいただいています。

「簡単に着脱できてフィット感が良く、消毒やケアが多い仕事でも指先をしっかり守ってくれる便利なアイテムです。」

医療関係者や美容業の作業にも活用できる、プロも認める品質です。









■ 利用シーンは無限大

料理・食材準備

掃除・洗剤を使う作業

ガーデニング

DIY・工作

傷口保護・ケア

スマホ操作

メイク・ネイル作業

など、幅広い場面で活躍します。









■商品概要

発売日 ： 12月10日

価格 ： 1250円～

サイズ ： Sサイズ、SMサイズ、Mサイズ

販売ルート： Amazon

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWQT6SCM