エルゴランセル合同会社(所在地：埼玉県川口市)は、2027年ご入学用ランドセルとして、新製品『エルゴランセル・プレミアムモデル』を発表いたします。受付開始は通常モデルと同じく2026年3月を予定しています。





※2025年11月 当社調べ

国内ランドセル主要メーカーのWeb掲載情報を確認し、「X-PAC生地」や「3Dメッシュスプリング構造」を採用したランドセルは確認できませんでした。





エルゴランセル・プレミアムモデル





当社は創業以来、“子どもの身体への負担を減らす”という理念のもと、登山リュックの構造を応用した「背負いやすいランドセル」の開発を進めてきました。今回のプレミアムモデルは、その技術をさらに進化させ、素材・構造・フィット性のすべてをアップデートすることで、これまでにない“究極の背負い心地”を追求したフラッグシップモデルです。









■製品の特徴

(1) 本体生地に「X-PAC(エックスパック)」を採用 ― ランドセルで初の高機能マテリアル





エルゴランセルロゴ





本体には、ランドセル業界で初めて**高機能素材「X-PAC」**を採用しました。

X-PACは、セイルクロス(ヨットの帆)で世界トップシェアを誇る米国DIMENSION-POLYANT社が開発した先進素材で、「表生地」「X-PLY(高強度ファイバー)」「裏生地」の3層を独自技術で一体化した構造を持ちます。





3層構造





※本文中の素材名称および上の画像は、米国DIMENSION-POLYANT社の登録商標です。





その結果、「圧倒的な耐久性」「驚きの軽さ」「高い防水性能」を同時に実現。





アウトドアギアやセイルなど過酷な環境で使用される製品にのみ許されてきた素材をランドセルへ応用することで、6年間使っても強くて安心な“新しいランドセル”が完成しました。





(2) ショルダーハーネスと背面に「3Dメッシュスプリング構造」を採用 ― こちらも業界初





3Dメッシュスプリング内蔵





ショルダーハーネスと背面の芯材には、ランドセル業界で初めて3Dメッシュスプリング構造の樹脂クッションを搭載。

立体メッシュが体圧を分散し、荷物を入れた際の“重さの感じ方”を大幅に軽減します。





さらに、樹脂構造ならではの「圧倒的な通気性」「水分をためない通水性」「菌やカビが発生しにくい衛生性」を実現し、夏場や長距離通学でも快適さを保ちます。





3Dメッシュスプリング





従来の背当て素材とはまったく異なる、クリーンで快適、未来型の背面構造です。

※樹脂クッション組成：ポリエステル系熱可塑性エラストマー





(3) フィット感を追求した「腰ベルト」 ― 荷重を肩から腰へ分散





腰ベルトアップ





登山リュックの設計思想を取り入れ、肩だけでなく腰に荷重を分散する腰ベルトを搭載。

通常モデルよりもフィット性を向上し、「長距離通学」「荷物が多い日」でも、身体への負担を大きく軽減します。









■発売スケジュール

受付開始：2026年3月(通常モデルと同時)

最新情報は公式サイトおよびSNSにて随時発信いたします。

公式サイト ： https://ergoransel.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/ergoransel/









■エルゴランセルとは

「子どもの身体への負担を限りなく減らすランドセルをつくる」という理念のもと、登山リュックの技術を応用した“背負いやすさ特化型ランドセル”ブランド。肩ベルト・胸ベルト・腰ベルト・スタビライザーなど、従来にはない構造を取り入れ、多くの保護者から支持を得ています。