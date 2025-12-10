ダーマローラージャパン(代表：岩田 真人)は、格闘家・タレントとして幅広く活躍する皇治(こうじ)氏とコラボレーションした皇治オリジナルパッケージ版ダーマローラーを2025年12月15日(月)より発売いたします。





発売から10日間の期間限定で20％OFFの特別キャンペーンを実施いたします。

TEAM ONE STORE： https://teamonestore.com/





皇治×ダーマローラー





■“皇治の肌はなぜ綺麗なのか？”その疑問に終止符

試合で傷つくことも多い格闘家という職業にも関わらず、「皇治って肌めっちゃ綺麗じゃない？」「何使ってるん？」とSNSで度々話題になる皇治氏。





実は“リアルに使い続けているアイテムのひとつ”がダーマローラー。

今回のコラボは「普段使ってるやつを、みんなにも手に取ってほしい」という本人の意向からスタートしました。

※機器の仕様は従来モデルと同一で、特別デザインの“皇治パッケージ版”のみの限定展開です。









■商品のポイント

(1) 皇治オリジナルパッケージ(限定デザイン)





皇治オリジナルパッケージ ダーマローラー





鋭さと黒を基調とした強さを感じるデザイン。コレクション性を高めた“持ってるだけでテンションの上がる”仕様。





(2) 皇治本人が「もう手放せへん」と語る愛用品





皇治×ダーマローラー美肌





「肌が綺麗と言われるのはこれの効果がデカい」「練習後のケアにめっちゃ使ってる」と本人も公言。





(3) 美肌ケアだけじゃない。薄毛ケアにも手応えあり





ダーマローラーHC902





肌のキメ改善、毛穴ケアに加え、頭皮へのアプローチによる薄毛ケアでも高い口コミ評価。

皇治氏も継続使用による効果に太鼓判を押す。









■発売記念キャンペーン(12/15～12/25)

皇治パッケージ発売を記念し、10日間限定で20％OFF。

期間： 2025年12月15日(月)～12月25日(木)

対象： 皇治オリジナルパッケージ ダーマローラー

販売： TEAM ONE STORE

URL ： https://teamonestore.com









■皇治氏 コメント





皇治×ダーマローラー





「闘ってると肌も頭皮もめっちゃダメージ受けるんよ。でも男もケアしたらちゃんと変わる。ほんまに使ってるやつをそのままみんなにも届けられるのが今回のコラボ。まずは10日間のキャンペーンやから、試しに使ってみてほしい。」









■商品概要





ダーマローラーHC902





商品名 ： 皇治ダーマローラー(オリジナルパッケージ版)

発売日 ： 2025年12月15日

価格 ： 通常15,400円(税込) → キャンペーン価格20％OFF12,320円(税込)

仕様 ： ダーマローラー本体は従来モデルと同一。

パッケージデザインのみ皇治限定仕様。

販売サイト： TEAM ONE STORE https://teamonestore.com/