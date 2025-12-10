観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした新商品「赤べこスプライトポーチ」を、2025年12月20日(土)より福島県内観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等にて順次販売いたします。





スプライトポーチ





■開発背景

福島の郷土玩具として古くから親しまれてきた「赤べこ」。

その可愛らしい姿と“無病息災”の縁起物としての意味から、世代問わず人気が高まっています。





今回発売する「赤べこスプライトポーチ」は、観光客の方はもちろん、地元の方にも手に取りやすい“福島ならではのお土産雑貨”として企画。キラキラと揺れるスプライト仕様の楽しさと、透明素材の実用性を兼ね備えたミニポーチとして仕上げました。









■商品の特徴

・キラキラパーツとリキッドがゆらゆら揺れる、かわいくて楽しいデザイン

・赤べこを大きくあしらった、福島限定ならではのオリジナルアイテム

・バッグに取り付けやすいサイズ感で、鍵・小物・イヤホンなどの収納に最適

・透明PVC素材で中身が見やすく、水や汚れに強いためアウトドアでも便利









【商品概要】

商品名 ：赤べこスプライトポーチ

本体サイズ：8.8 × 2.3 × 1.5cm

本体重量 ：48g

素材 ：PVC、鉄

価格 ：600円(税別)

発売日 ：2025年12月20日(土)

販売者 ：有限会社明星企画

販売先 ：福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設 等









■会社概要

・商号 ： 有限会社明星企画

・代表者 ： 代表取締役 星 光男

・所在地 ： 〒965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

・設立 ： 2000年12月

・事業内容： 観光物産土産卸

・資本金 ： 300万円

・URL ： https://www.meisei-kikaku.com/