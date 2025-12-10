福島限定！伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした「赤べこスプライトポーチ」12月20日(土)より新発売！
観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした新商品「赤べこスプライトポーチ」を、2025年12月20日(土)より福島県内観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等にて順次販売いたします。
スプライトポーチ
■開発背景
福島の郷土玩具として古くから親しまれてきた「赤べこ」。
その可愛らしい姿と“無病息災”の縁起物としての意味から、世代問わず人気が高まっています。
今回発売する「赤べこスプライトポーチ」は、観光客の方はもちろん、地元の方にも手に取りやすい“福島ならではのお土産雑貨”として企画。キラキラと揺れるスプライト仕様の楽しさと、透明素材の実用性を兼ね備えたミニポーチとして仕上げました。
■商品の特徴
・キラキラパーツとリキッドがゆらゆら揺れる、かわいくて楽しいデザイン
・赤べこを大きくあしらった、福島限定ならではのオリジナルアイテム
・バッグに取り付けやすいサイズ感で、鍵・小物・イヤホンなどの収納に最適
・透明PVC素材で中身が見やすく、水や汚れに強いためアウトドアでも便利
【商品概要】
商品名 ：赤べこスプライトポーチ
本体サイズ：8.8 × 2.3 × 1.5cm
本体重量 ：48g
素材 ：PVC、鉄
価格 ：600円(税別)
発売日 ：2025年12月20日(土)
販売者 ：有限会社明星企画
販売先 ：福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設 等
■会社概要
・商号 ： 有限会社明星企画
・代表者 ： 代表取締役 星 光男
・所在地 ： 〒965-0053
福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号
・設立 ： 2000年12月
・事業内容： 観光物産土産卸
・資本金 ： 300万円
・URL ： https://www.meisei-kikaku.com/