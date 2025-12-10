観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島の伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした新商品「赤べこスプライトポーチ」を、2025年12月20日(土)より福島県内観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等にて順次販売いたします。


スプライトポーチ


■開発背景

福島の郷土玩具として古くから親しまれてきた「赤べこ」。

その可愛らしい姿と“無病息災”の縁起物としての意味から、世代問わず人気が高まっています。


今回発売する「赤べこスプライトポーチ」は、観光客の方はもちろん、地元の方にも手に取りやすい“福島ならではのお土産雑貨”として企画。キラキラと揺れるスプライト仕様の楽しさと、透明素材の実用性を兼ね備えたミニポーチとして仕上げました。



■商品の特徴

・キラキラパーツとリキッドがゆらゆら揺れる、かわいくて楽しいデザイン

・赤べこを大きくあしらった、福島限定ならではのオリジナルアイテム

・バッグに取り付けやすいサイズ感で、鍵・小物・イヤホンなどの収納に最適

・透明PVC素材で中身が見やすく、水や汚れに強いためアウトドアでも便利



【商品概要】

商品名　　：赤べこスプライトポーチ

本体サイズ：8.8 × 2.3 × 1.5cm

本体重量　：48g

素材　　　：PVC、鉄

価格　　　：600円(税別)

発売日　　：2025年12月20日(土)

販売者　　：有限会社明星企画

販売先　　：福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設 等



■会社概要

・商号　　： 有限会社明星企画

・代表者　： 代表取締役　星 光男

・所在地　： 〒965-0053

　　　　　 　 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

・設立　　： 2000年12月

・事業内容： 観光物産土産卸

・資本金　： 300万円

・URL　　 ： https://www.meisei-kikaku.com/