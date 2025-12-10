昭和22年創業「かりんとう ゆしま花月」(運営：有限会社花月、本社：東京都文京区、代表取締役：溝口 智広)では、12月1日より2026年の干支「午(うま)」をモチーフにした「かりんとう単衣(干支パッケージ)」の販売を開始しました。









【午(うま)柄のパッケージのかりんとう】

着物をモチーフとしたパッケージが人気のゆしま花月の看板商品「単衣(ひとえ)シリーズ」に年末年始限定デザインの干支柄のパッケージが登場！！本店・オンラインショップ・百貨店催事にて発売中です。





かりんとう単衣(干支パッケージ)





ゆしま花月「公式サイト」： https://www.karintou-kagetsu.com









【ゆしま花月のかりんとう】

ゆしま花月のかりんとうは、つやつやと宝石のように美しい姿形が一番の特徴です。一つ一つ手作業にこだわり、違う温度の油で三度揚げした生地に上白糖で煮詰めた飴を絡め、外側はカリッと、内側はサクッとした独特の食感をお楽しみいただけます。甘いものが苦手な方でも、手が止まらなくなるほど美味しいという声を頂くほど、昔から愛され続けているお菓子です。





つやつやと美しいかりんとう





◆着物柄のパッケージが可愛らしい「単衣(ひとえ)シリーズ」

ゆしま花月のある文京区湯島は昭和20年代頃まで花街として栄えた歴史があり、美しい着物姿の芸子さんがたくさんいました。ゆしま花月のかりんとうも湯島界隈の料亭の手土産として使われたことによって広く知られるようになりました。そんなゆしま花月の原点をイメージして作られたのが「単衣シリーズ」のパッケージです。背面には着物の帯を模したパーツが付いており、細部にまでこだわったデザインが人気の理由です。









◆期間限定「午(うま)」柄パッケージ

柔らかい色合いの着物の中に来年の干支である「午(うま)」や縁起物の「松・竹・梅」などのイラストが描かれている可愛らしいパッケージ。背面の帯パーツも限定仕様の蹄(ひづめ)柄になっています。年末年始の手土産や御年賀にもぴったりなデザインです。





かりんとう単衣(干支パッケージ)





かりんとう単衣(干支パッケージ)





【商品情報】

商品名 ：かりんとう単衣(干支パッケージ)

販売価格：648円(税込)

販売期間：2025年1月初旬ごろまで









【かりんとう ゆしま花月について】

文京区湯島に位置する昭和22年創業の老舗かりんとう屋です。看板商品であるかりんとうは、その昔、職人が生地に絡める砂糖を煮詰めすぎてしまったことから偶然生まれました。美しい琥珀色に光り輝いた“かりんとう”が評判を呼び、創業から70年以上が過ぎた今でも、昔と変わらない小さな店で、変わらない味を、下町の人情味溢れる店として守り続けています。





ゆしま花月「公式サイト」： https://www.karintou-kagetsu.com/

オンライン販売 ： https://www.karintou-kagetsu-shop.com/i/he01





ゆしま花月 店頭





店舗名 ：かりんとう ゆしま花月

所在地 ：〒113-0034 東京都文京区湯島3-39-6

電話番号 ：03-3831-9762

営業時間 ：月～金/9：30～20：00 土日祝/10：00～17：00

年末年始休業日：12月31日(水)～1月4日(日)

短縮営業日 ：12月30日(火)、1月5日(月)10：00～17：00









◆かりんとう単衣(干支パッケージ)は期間限定で百貨店でもお買い求めいただけます。

※各店数量に限りがあるため販売状況によっては欠品する場合がございます。

・日本橋三越本店 本館地下1階 菓遊庵売場

2025年12月10日(水)～2026年1月7日(水)





・銀座三越 本館地下2階 菓遊庵売場

2025年12月10日(水)～2026年1月7日(水)





・東急百貨店 吉祥寺店B1階 食料品菓子ノマド(食料品諸国銘菓売場)

2025年12月18日(木)～2026年1月4日(日)





・東急百貨店 たまプラーザ店 食料品菓子ノマド(食料品諸国銘菓売場)

2025年12月25日(木)～2026年1月4日(日)









【会社概要】

会社名：有限会社花月

所在地：〒113-0034 東京都文京区湯島3-39-6