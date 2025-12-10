合同会社タタタ(本社：東京都渋谷区)は、自社が提供する『予約管理システム部 山田太郎』において、株式会社Photosynth(以下、フォトシンス)が提供するスマートロックを活用したクラウド型「Akerun入退室管理システム」とのシステム連携を開始しましたのでお知らせいたします。





Akerun連携サービス





■Akerun連携サービスとは

フォトシンスが提供する「Akerun」とシステム連携し、予約管理システム部 山田太郎の予約情報をもとに、利用者は指定の解除方法で施設内のAkerunが設置されたドアを解錠できるようになるサービスです。









■Akerun連携サービスのメリット

施設やスペースの運営者は、鍵の受け渡しや鍵の管理の必要が無くなり、運営に必要なスタッフの省人化、無人化が実現できます。また、Akerunを設置する事で、これまで貸し出しが難しかった施設や時間帯へのビジネス拡大が期待できます。





また、複数のドア・ドアグループと連携が可能なため、1つの予約サイトで複数拠点・施設の予約、鍵管理が一元管理できます。さらに入室可能時間を設定することができ、予約開始時間前からも入室可能となるため、利用者が多い時間帯においてもスムーズな入室を実現できます。









■既にAkerunをご利用中の方も安心

既にAkerunを設置されている施設・事業者様につきましては、予約管理システム部 山田太郎をご利用いただくことで、Akerunとの連携が可能となります。システム移行に伴うセットアップ作業を弊社にて対応するプランをご用意しております。









■省人化・無人化ビジネスを加速

予約管理システム部 山田太郎でAkerun連携サービスをご利用いただくと、予約受付・オンライン決済・鍵の管理など、すべてがオンライン上で完結できるため、24時間営業の施設や、貸し会議室・ジム・インドアゴルフなどあらゆる業種で省人化、無人化の店舗運営が可能になります。









■予約管理システム部「山田太郎」について

『予約管理システム部 山田太郎』は予約管理をベースに会員管理・シフトスケジュール・店舗管理・売上管理などを一つにパッケージした店舗運営支援システムです。複数店舗を一元管理でき、店舗を横断した予約や場所のみの予約と場所とレッスン・講義等を連動した予約が可能です。またスマートロックとの連動もしており、無人店舗・24時間営業の運営にも対応しています。





『予約管理システム部 山田太郎』の詳細については以下のwebサイトをご覧下さい。

URL： https://yamadataro.jp/









■会社概要

会社名 ： 合同会社タタタ

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前6-23-4

設立 ： 2022年8月30日

事業内容 ： 『予約管理システム部 山田太郎』の開発・販売及び、

付随するwebサービス全般

WEBサイト： https://tatata.jp/