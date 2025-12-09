富田 賢史氏が JANCTION 検証ノード共同事業に個人事業主として参画

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、プロジェクト名：JANCTION、以下「当社」）は、当社が展開する独自 Layer1 ブロックチェーン「JANCTION」を支える検証ノード共同事業に、個人事業主の 富田賢史氏 が共同事業者として参画したことをお知らせいたします。

富田氏は、本共同事業への参画を目的として個人事業を開業し、事業用資産として GPU 検証ノードおよびストレージに出資しております。当社は、それらのノード構成設計・運用・監視・更新を一括して担い、JANCTION ネットワークの安定稼働と拡張を推進してまいります。

共同事業の位置づけと役割分担

富田 賢史氏（個人事業主）- 事業用資産として GPU 検証ノードおよびストレージに出資- JANCTION ネットワークの一部となる検証ノードのオーナーとして、ネットワーク拡張に協力- 将来的な自社ビジネス・投資先との連携など、事業面でのフィードバックを提供ジャスミーラボ株式会社- GPU ノード構成の設計・運用・監視・最適化- 独自 Layer1 ブロックチェーン上での検証プロセスの開発・改善- 共同事業者とのユースケース共創および実証プロジェクトを推進

富田氏をはじめとする個人事業主・共同事業者の皆さまとともに、AI・データ活用を支える分散型 GPU インフラと検証ノードネットワークの拡充に取り組んでまいります。

共同事業者の募集について

当社では、本リリースで紹介した検証ノード共同運営モデルにご参加いただける共同事業者を募集しております。

データセンター運営、建設・設計、製造、物流、小売、エネルギー、ヘルスケア、金融・サービスなど業種は問いません。自社の事業ドメインやデータを活かしながら、GPU を活用した分散処理・AI 活用の基盤づくりに取り組みたい企業の皆さまと、ユースケースの検討や実証プロジェクトを進めていくことを想定しております。

共同事業としての参画をご検討の企業様は、本リリース末尾のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

個人の方の参加について（Node Sale）

JANCTION では、本取り組みと関連して GPU 検証ノードのオーナーとしてご参加いただける「Node Sale」を実施しております。共同事業者としての参画に加え、個人の方からのお申し込みも受け付けております。

Node を購入いただいた方は、当社が運営する検証ノードネットワークの一部を構成する GPU サーバーのオーナーとして、JANCTION ネットワークの拡張・安定運用に貢献いただく形となります。ノード構成設計・運用・監視・更新といった日々の運用は当社が担うため、専門的な運用体制を構築することなくネットワークへ参加いただけます。

詳細は以下のページをご参照ください。

Node Sale ページ：https://www.jasmylab.com/node-sales

JANCTIONとは

「JANCTION」は生成AIを活用した製品等を開発する中小企業向けに、正確で追跡可能なデータ入力を提供し、個人情報やプライバシーを保護する独自ブロックチェーンを開発運営しております。さらに、将来的な枯渇が懸念される計算資源（GPU）を分散再配置する分散型 GPU クラウド「JANCTION GPU Pool」を展開し、生成AI製品の品質向上、コスト削減、Web3 へのシームレスな展開を支援いたします。

また、プライバシーを担保し匿名化されたデータを取り扱える分散型データベース「Jasmy Personal Data Locker」や、世界初の「ブロックチェーンPC」などを展開するジャスミー株式会社が発行する、日本最大の暗号資産「JASMY」（時価総額4,000億円超／2024年12月）の最初のインキュベーションプロジェクトです。

会社概要

会社名：ジャスミーラボ株式会社（英文名：JasmyLab Inc.）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3-11F

設立：2023年6月1日

代表者：代表取締役 原田 浩志

事業内容：分散型GPUの開発運用、独自ブロックチェーンの研究開発、Web3コンサルティング

お問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社 広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

・ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/

・GPU POOL：https://www.janction.ai/home

・JANCTION LINK：https://janction.link

・X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP

・X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global

・Telegram：https://t.me/jasmyofficial

・Medium：https://medium.com/@JANCTION