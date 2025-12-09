2025年11月開催　美容・アンチエイジング医学の国際学会【AMWC JAPAN 2025】麻布ビューティクリニックより加藤聖子院長が登壇

医療法人社団麻布ビューティクリニック

ボトックスやヒアルロン酸、最新レーザーを駆使した切らないアンチエイジング治療を提供する麻布ビューティクリニック（所在地：東京都港区六本木7丁目8-6）の理事長兼院長である加藤聖子医師が、2025年11月8日～9日に開催された「AMWC JAPAN 2025」（主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社）にて講師として登壇しました。

AMWCとは

左から1番目 加藤聖子医師

「AMWC（Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress）」は、23年以上の歴史を持つ世界最大級の美容医療・アンチエイジング医学の国際学会です。毎年モナコ公国で開催され、世界中から12,000人以上の医療専門家と250社以上の美容医療関連の医薬品、医療機器及び、化粧品・サプリメント領域の企業会社が参加する世界最大級の美容医療会議として知られています。

AMWC Japanは、このモナコ大会の姉妹イベントとして2022年11月に初開催され、国内外のトップクラスの医師による講演、最新技術の展示、実践的なスキル習得の機会を提供しています。

第4回目となる2025年はザ・プリンスパークタワー東京にて開催され、国内外から多くの医療従事者や関係者が集い、科学的根拠に基づく最新の治療法や教育体制の強化策、安全性向上に向けた実践的取り組みが共有される中、国際的な観点を踏まえた活発な意見交換が展開されました。

（AMWC Japanより一部抜粋）

「AMWC JAPAN 2025」開催概要

開催地：ザ・プリンス パークタワー東京

開催日程：2025年11月8日（土）～2025年11月9日（日）

公式サイト：https://www.amwc-japan.com/

加藤聖子医師による演題

アッヴィ合同会社 アラガン・エステティックスのAMWC Japan共催メディカルサミットにて、2部のセッションに登壇いたしました

・『超音波で見る世界：注入のサイエンスとComplication Management』

・『ヒアルロン酸治療の今を見つめる：アプローチの多様性と安全性の確立』

上記セッションにて、注入治療のリスク管理と目周りの印象改善のためのボトックスとヒアルロン酸の併用療法の有効性について講演いたしました。

海外からの参加者も多く非常に好評で、講演後には多くの先生方が質問に訪れるなど反響も大きかったようです。

【麻布ビューティクリニック 理事長兼院長 加藤聖子】

講演中の様子

アラガン社顧問指導医として全国の医師に注入治療の指導を行っています。

その活動は日本国内のみならず、世界へ向けても学会講演や技術指導を行っており、

日本の美容医療業界全体の底上げを目的に

世界基準の注入技術を普及させるべく活動しています。

〈経歴〉

1997年に東京大学医学部を卒業後、整形外科医として約10年間にわたり臨床経験を積み、幅広い診療分野で研鑽を重ねる。

その後、大手美容外科での勤務を経て、2008年に個人クリニック「麻布ビューティクリニック」を開院し、現在は理事長兼院長を務めている。

同クリニックは、注入治療を中心とした外科手術を伴わない（非侵襲型）美容医療に特化しており、加藤医師は注入治療において17年以上の経験を有する。

ボツリヌス製剤やフィラーを用いた「トータルフェイスアプローチ」に注力しており、その高い技術と専門知識が評価され、非侵襲型美容治療に関するワークショップでは複数の団体や企業から講師として招聘されている。

特にボトックス製剤やヒアルロン酸製薬の最大手である米アラガン社の顧問指導医として日本のみならず海外でも注入指導を行う。

＜資格・所属学会＞

日本整形外科学会正会員

日本美容外科学会正会員

日本抗加齢美容医療学会正会員

【ご予約について】

麻布ビューティクリニックは、完全予約制のクリニックです。

ご予約は下記より承ります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

ご予約はこちらから :https://reservation.medical-force.com/c/d1c0b329bfc04d8aa3ec29432ca66f27?mtm_source=prtimes&mtm_medium=pressrelease&mtm_campaign=amwcjapan_2025※加藤医師指名のご予約は、一部制限がございます。

医療法人社団 麻布ビューティクリニック

◆理事長兼院長：加藤聖子

◆所在地：東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI 6階

◆受付時間：10時～18時（最終受付時間：17時半）

◆休診日：日曜・祝日

◆お問い合わせ：03-6400-5511 / info@abcsalon.co.jp

◆アクセス：東京メトロ 日比谷線/都営地下鉄 大江戸線 六本木駅 8番出口より徒歩2分

◆HP：https://www.abcsalon.co.jp/

◆Instagram

加藤聖子：https://www.instagram.com/drkk0108/

注入治療：https://www.instagram.com/azabu_beauty_injection/

スキンケア治療：https://www.instagram.com/azabu_beauty_skincare/